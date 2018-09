Den praktiske stationcar-version af den nye Toyota Corolla får mere plads i bagagerummet end forgængeren og mulighed for avanceret ekstraudstyr.

Udvidet plads og bedre køreegenskaber. Det er nogle af de plusser, som Toyota trækker frem i beskrivelsen af den nye Corolla stationcar. Præsentationen af modellen kommer kort tid efter, at den japanske fabrik kunne fortælle, at mellemklasse-modellen Auris skifter navn til den hæderkronede Corolla-betegnelse, som blev brugt på biler i den størrelse, før Auris i midten af sidste årti afløste Corolla.

Modellen har en let skrånende taglinje. Bagagerummet vokser til små 600 liter. Foto: Toyota

To hybridmotorer

Herhjemme har Toyotas modeller med hybridmotor også fået godt fat. Derfor er der også fornuft i, at det med modellen for første gang nogensinde bliver muligt at vælge mellem to forskellige hybridmotorer.

Det gælder en 1,8-liters benzinhybrid på 122 hk og en ny 2,0-liters benzinhybrid på 180 hk.

Begge er med fjerde generation af mærkets hybridteknologi, hvor teknikken med, at et batteri både kan strække dråberne og give ekstra boost under accelerationen, er forfinet.

Producenten oplyser umiddelbart ikke noget om brændstof-økonomien for modellerne. Corolla vil dog også kunne fås med en 1,2-liters benzinmotor på 112 hk.

Den klare satsning på hybridbiler ligger i tråd med, at Toyota meget konsekvent har droppet dieselmotorer i personbiler på det europæiske kontinent, hvor skærpede EU-emissionskrav fra 1. september i år har gjort det mere kompliceret at have en dieselbrænder i modelprogrammet og fordrer en vis volumen.

Corolla bygger på mærkets nye GA-C-platform, der ifølge producenten giver bilen et lavere tyngdepunkt end forgængeren og dermed bedre køreegenskaber. Det er noget, som kan forstærkes af muligheden for at udstyre bilen med adaptive støddæmpere.