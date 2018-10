Ny B-klasse er fortsat en praktiker

Helt i tråd med den store omstillingsproces, som Mercedes gennemgår i disse år, er der dog tale om et design, som er langt mere moderne end den noget mere klassisk designede udgående generation. Men som helt givet fortsat vil tiltale et klientel, der spreder sig fra mindre familier, over seniorer til taxafolk og firmaer, og hvor modeller som VW Golf Sportsvan eller BMW 2-serie Active Sportstourer kunne være nogle af de nærmest sammenlignelige konkurrenter.

Avanceret head-up-display

Mercedes trækker porteføljen af nye muligheder for instrumentering over i den nye model, hvor den største version byder på to skærme på 10,25 tommer, men også mulighed for Head-Up-Display, som kan kobles sammen med Augmented Reality, hvor for eksempel navigationspile projekteres ind i et billede af de rigtige omgivelser.

Sæderne har nye indstillingsmuligheder, hvilket ifølge Mercedes giver bedre hovedhøjde. Og de kan også fås med massagefunktion. I detaljeafdelingen byder B-klassen nu også på et instrumentbords layout som i den store E-klasse, hvor der nærmest er turbineformede luftdyser.