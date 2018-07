Ny Aston Martin-model går direkte efter Ferrari

I englænderen leverer V12-motoren et moment på 900 Nm fra 1800 til 5000 omdrejninger, hvilket da også rækker til en acceleration fra 0 til 100 kilometer i timen på 3,4 sekunder, mens topfarten er 340 kilometer i timen.

De standard-monterede hjul på 21-tommer-fælge har naturligvis karbon-keramiske bremseskriver. Samtidig har modellen et letvægts-udstødningssystem, der ifølge Aston Martin byder på kvalitetslyd.

"Superleggera" henviser til den italienske betegnelse for let. Modellen med den seneste generations aluminiums-karosseri har da med en køreklar vægt på 1693 kg også slanket sig 72 kg i forhold til DB11, der er ophav til modellen.

Ur kan tilkøbes

Aston Martin påpeger dog også, at der er sørget for komforten med et sofistikeret multilink-ophæng ved bagakslen, som skal spille sammen med den mere kontante opsætning foran.

Mulighederne for at få personificeret ekstraudstyr er mangfoldig i modellen, der kommer i 2019 og strækker sig ud over kabinen, der som standard har læder- og alkantara-interiør. Det gælder blandt andet en serie på 50 specialfremstillede ure fra Tag Heuer, som er officiel partner til Aston Martin.

Navnet Vanquish vil dog ikke helt forsvinde. Ifølge udenlandsk motorpresse vil det blive genoplivet som helt ny topmodel, når den center-motoriserede konkurrent til McLaren 720s kommer hos Aston Martin i 2021. Den lanceres som en del af en storstilet plan, hvor Aston Martin sigter hen mod at introducere syv nye modeller på syv år.