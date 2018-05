Nok den mest effektive plug-in-hybrid lige nu

Den lander i et felt af konkurrenter som Kia Niro PHEV, VW Golf GTE og Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid, der alle er blevet langt billigere og mere interessante for danskerne, efter at afgifterne blev sat ned i efteråret, hvor modellerne faldt omkring 50.000 kroner i pris. Her er Prius Plug-in hybrid med en startpris på 334.000 kroner den dyreste i feltet.

Med den nye plug-in-hybrid, der også kan lades op i stikkontakten, vrider Toyota hightech-kontakten endnu en omgang. Det gør ikke noget, for tingene fungerer i den mellemklasse-store bil, der i teorien kan køre 63 kilometer på ren el, før benzinmotoren tager over.

Vi har tidligere oplevet, at rækkevidden falder på visse modeller, når vi er tæt på frysepunktet, mens det i nogle også er set, at benzinmotoren springer i gang for at producere strøm til varmeapparatet.

Vi har tidligere testet den almindelige Prius Hybrid til et gennemsnit omkring 20,0 km/l, og her er mere at hente i plug-in-versionen ved at køre delvist eller helt på strøm. Lakmusprøven er i første omgang rækkevidden på ren el, hvor vi startede med et batteri, der fuldt opladt viste 57 kilometer, men altså i teorien skulle kunne lande på de 63 kilometer. I praksis endte vi omkring 50 kilometer ved en test, der omfattede motorvej, landevej og bykørsel. Det er bestemt godkendt efter dagens standard. Det skete ved en temperatur på omkring 15 grader.

På papiret kører Prius Plug-in Hybrid over en kam hele 83,3 km/l efter den specielle norm for elbiler. Hvad dit forbrug reelt er, afhænger af kørestil, og hvor meget du kører på ren strøm. Den del vil vi beskrive mere grundigt ved en senere lejlighed.

Udgangspunktet for køb af en plug-in-hybrid kan være forskelligt. Mens nogle går efter at få det ultimative ud af benzinen, er der mange, som vil opleve fornemmelsen af at køre i elbil, eller som måske skal ind i områder, hvor det er godt at køre lydløst på ren el.

Undervejs bladrede vi i de mange muligheder for opsætning, hvor bilen i et Power-program får langt flere kræfter at lege med. Toyota fremhæver da også, at modellen har to elmotorer frem for en, hvilket skulle give en kraftigere acceleration i bilen. For det meste brugte vi City-funktionen, hvor bilen tvinges til at køre længere på ren el, før den 1,8-liters benzinmotor på 109 hk tager over. Sammen med de to elmotorer er systemydelsen 122 hk.

Toyota lover dog gode forhold ved koldt vejr, som vi har en stor del af året herhjemme. Det sker ved, at bilens klimaanlæg drives af en varmepumpe, og kabinen kan ifølge importøren varmes op fra temperaturer ned til minus 10 grader, uden at det går ud over rækkevidden, ligesom den køles ned uden benzinmotorens hjælp.

Ligetil betjening

Selve betjeningen i den nærmest Apple-agtige kabine er ligetil. Her er det centrale punkt det lille elektroniske joystik af en gearstang i den automatgearsagtige CVT-transmission, hvor du let sætter bilen i gear. Du kan også gemme strøm mellem byerne, ligesom du kan lade strøm på batteriet med benzinmotoren undervejs. Men det koster brændstof.

Som udgangspunkt er Prius en praktisk bil med seler til fire om bord - ikke fem, som i blandt andet Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid - og rimelig plads på for- og bagsæderne, mens adgangen til bagagerummet er reel. Her tager batteripakken dog noget plads i bunden, så du må nøjes med 360 liter mod 502 liter i en almindelig Prius.

Bag rattet har du udsigt til en kabine og et design, der i sit snit matcher bilens futuristiske ydre. Finish og kvalitet er rigtigt fin, hvor de hvidlakerede plastflader og de bløde lædersyninger nærmest er på premium-niveau. På vejen fører Prius Plug-in-hybriden sig frem på den mere komfortable måde, hvor vejbump opsuges nænsomt.

Du kan dog godt mærke de tunge batterier i maven på bilen med en køreklar vægt på 1530-1550 kg, så der er lagt mere op til cruising frem for sportslig kørsel. Her kan du glæde dig over en bil, der er støjdæmpet til ug, så dæk og vindstøj er nedbragt til et minimum, hvor der er plads til blot at hviske bag rattet. Toyota beholder den almindelige hybrid i programmet. Den henvender sig til dem, der ikke overvejer at lade bilen op - eller ikke har mulighed for det.

Samtidig kan du ikke montere anhængertræk på plug-in-versionen, det kan du på den almindelige hybrid. Til gengæld følger der altså udstyr med i plug-in-versionen, som løfter overliggeren. Det gælder blandt andet de præcise full LED-matrix-forlygter, head up display, nøglefri start, bakkamera og sikkerhedspakke med blandt andet nødbremse med fodgængergenkendelse, adaptiv fartpilot og alarm for bagved krydsende trafik.

Du kan også for en snes tusinde kroner opgradere til en model med solceller i taget, der dog har mindre udstyr. Her kan du hente strøm til op mod 1000 kilometers kørsel, ifølge den danske importør vil det herhjemme være mindst 700 kilometer om året. På den praktiske front skal nævnes, at du kan lade bilen op på tre timer og et kvarter derhjemme og på to timer ved en 3,3-kW-lader ude i byen.