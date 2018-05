Monstrøs Maybach

Te-salon i bilen

Konceptbilen er vist på det store internationale motorshow i Beijing, og designet har ifølge Mercedes både tråde til vestlig og asiatisk kultur. Den retter sig dog åbenlyst mod netop det kinesiske marked, og det indvendige design med individuelle sæder i hvidt læder, store vaser og brug af "magic wood" ibenholt er hentet fra traditionelle kinesiske traditioner.

Maybach-SUV'en er lagt an på at skulle køres af en chauffør, mens ejeren og passager kan slænge sig på bagsæderne i en kabine med masser af luft. Her er også et opvarmet område til tekande og kopper. Det sker ud fra den betragtning, at det giver indre ro og balance at kunne drikke te undervejs. Bilen har også indbygget Mercedes' holistiske komfort-system, der kombinerer massage, lyd, musik og dufte. Det betyder blandt andet, at bilen spiller musik i en bestemt stemning, der matcher ejerens aftalekalender og planlægger ruterne efter det. Samtidig kan forskellige te-sorter og afslapningsprogrammer indpasse sig efter, hvem bagsædepassageren er.