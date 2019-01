Mondeo får en opstrammer

Her satser mærket med ovalen i stigende grad på hybridmodellen, der får et kraftigt løft på teknologi-fronten og nu også kan fås i stationcar-versionen, som de fleste firmakunder vælger.

Nye teknologier

Hybriden klarer således 18,2 km/l i stationcar-version, mens en 1,5 Ecoboost med 165 hk til sammenligning kører 11,5 km/l efter den nye WLTP-norm, som er svær for lægfolk at sammenligne med forgængeren, da beregningsmetoden er ændret.

Ambitionerne fejler dog ikke noget, for Ford regner med, hybriden vil komme til at udgøre 50 procent af Mondeo-salget i Europa.

Herhjemme er det dog typisk dieselversionerne, som trækker salget, men hybriderne forventes at komme til at fylde mere. Det står også klart, at den nye generation af Mondeo-hybriden har fået en række nye funktioner. Det gælder Fords SmartGauge-interface, som giver overblik på brændstof- og energiforbrug med BrakeCoach-funktion, der hjælper med gradvis bremsning for bedre udnyttelse af bremseenergien, elassisteret styring, eldrevet klimaanlæg og nedkøling af eldrivlinjen og en ny udstødningsteknologi, som sikrer hurtigere opvarmning af kabinen.

Batterierne tager dog en del af pladsen. Mondeo Hybrid stationcar har nemlig et bagagerum på 403 liter, hvilket er 112 liter under den almindelige stationcar.