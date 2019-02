Mere karakter til Mercedes V-Klasse

V-Klasse-minibussen fra Mercedes får en midtvejsopgradering og skal danne basis for en kommende elektrisk udgave.

Designere og teknikere hos Mercedes øjnede nye muligheder i markedet, da minibussen Viano skulle lanceres i en ny generation for fem år siden. Den blev gjort mere personvognsagtigt og skiftede navn til V-Klasse, som blev hentet frem fra gemmerne. Det udtryk bliver nu pudset af med et midtvejsfacelift, hvor V-klassen ikke alene får en mere markant front, men også et interiør med elementer fra den ligeledes faceliftede C-Klasse - og også opgraderede motorer og mere sikkerhedsudstyr. Inden døre bliver der skruet yderligere op for charmen med mulighed for mere luksus i den sekspersoners minibus, der ud over de mere civiliserede familieversioner mange steder er brugt som shuttlebus af for eksempel hoteller. Det betyder, at anden sæderække nu kan bestilles med de luftventilerede sæder med massage som i den store S-Klasse. Bag rattet vil føreren nu kunne spotte et instrumentbord med de runde turbineformede luftdyser og nye kontakter.

Foto: Daimler AG - Product and Busin/Daimler AG Minibussen fra Mercedes kan nu opgraderes med bagsæder fra den store S-klasse, som byder på massage. Foto: Mercedes

Opgraderede motorer På motorfronten spiller V-Klasse ud med de optimerede dieselmotorer i V250d på 190 hk og i V300d på 239 hk. De klarer begge 17,0-15,9 km/l, alt efter udstyr. Det er motorer, som producenten lover er både mere miljøvenlige og støjsvage og med færre resonanser. Den syvtrins automatgearkasse bliver nu erstattet med et nitrins af slagsen. Udstyrspaletten omfatter en lang række muligheder, der strækker sig fra otte-ni-sæders indretning til AMG-sportspakke. Samtidig er der mulighed for en række avancerede hjælpe- og sikkerhedssystemer. Det gælder blandt andet adaptive full LED-forlygter, der kan oplyse dele af vejen ved modkørende uden at blænde helt ned, og Crosswind Assist, der kompenserer for sidevind. Samtidig er der varianter med firehjulstræk, tre akselafstande og campingbussen, Marco Polo, der er en konkurrent til VW California, og som kommer senere på året.

Foto: Daimler AG - Product and Busin/Daimler AG Inden døre får C-klassen nu elementer fra interiører i den faceliftede C-klasse. Foto: Mercedes

Buzz-konkurrent Platformen kommer også til at danne basis for en elektrisk minibus. Konceptet for denne, kaldet "Concept EQV", præsenteres på det kommende internationale motorshow i Genève til marts. Den ventes på banen i 2022. Der foreligger ikke oplysninger om danske priser eller udstyr for den faceliftede V-Klasse.