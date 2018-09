Mercedes er nu klar med den første rigtige elbil

Umiddelbart syner designet ikke specielt interessant, for fronten kunne lige så godt sidde på en asiatisk bilmodel, og bagenden ligner vel et sammenkog af de 10 mest populære SUV'er lige nu.

Batterierne bliver fremstillet på en Daimler-ejet fabrik i Tyskland. Bilen er på størrelse med den kendte GLC og rummer fem personer og deres bagage.Der kommer en hel stribe elbiler fra Mercedes i løbet af de kommende år. Den nye Mercedes EQC kommer til Danmark til sommer. Interiøret får moderne skærme og samme avancerede styringssystem som i den nye A-Klasse, blandt andet med stemmeaktivering. Der kommer kun én batteripakke, så der er ikke mulighed for at opgradere på kræfter og rækkevidde.

Et andet usikkerhedsmoment er, at afgifterne for elbiler i 2019 endnu ikke er på plads.

Vi kender ikke noget til priserne herhjemme, men det tyder på, at den bliver billigere end Jaguar I-Pace, der starter fra 720.000 kroner, så et bud kunne være 650.000 kroner.

Når det pludselig kan gå så hurtigt med elektrificeringen, skyldes det, at alle modeller grundlæggende vil benytte samme opbygning af batterier og elmotorer, der er bygget ind i akslerne. Nu er teknikken på plads, og så gælder det ''blot'' om for Mercedes-Benz at skabe designet rundt om.

Bilen er i Danmark til næste sommer og markerer en syndflod af elektriske modeller fra Mercedes-Benz under EQ-brandet. Hele syv fuldelektriske modeller rammer verdens forbrugere inden 2022, så her er der for alvor tale om en elektrisk ketchupeffekt.

Det indre er dog overraskende småt. En meget massiv tærskel gør det besværligt at træde ind i bilen uden at blive beskidt på bukserne, og til trods for at det er en elektrisk bil, er der en stor massiv kardantunnel. Interiøret med stor skærm på tværs minder om det nye layout i Mercedes A-Klasse.

På størrelse med en Mercedes-Benz GLC. EQC 400 er til salg fra midten af næste år. Bilen har plads til fem personer, er firehjulstrukket via to elmotorer og har 408 hk. Vi savner dog officielle tal for rækkevidden målt efter den nye WLTP-norm. Foto: Daimler AG

Kun én version

Mens Teslas modeller tilbydes med forskellige størrelser på batteriet, har Mercedes-Benz valgt, at EQC udelukkende får én størrelse på batteriet, der er bygget ind i bilen som en del af sikkerhedsstrukturen.

Bliver bilen eksempelvis ramt fra siden, er de 384 battericeller med til at opsuge kollisionsenergien, og derfor har man indbygget en avanceret indretning, der lukker ned for det højelektriske system på et splitsekund i tilfælde af, at en ulykke er ved at indtræffe.

Ved verdenspremieren af både EQC-brandet og den første model bruger Mercedes meget energi på at forklare, at den nye elektriske vrimmel af modeller vil få samme høje standard som resten af produkterne. Derfor er der nærmest brugt mere tid og flere testkilometer på den nye elektriske bil end på modellerne med konventionel forbrændingsmotor.

Mercedes lover, at EQC er den mest støjsvage Mercedes nogensinde efter at have testet den over 4,5 millioner kilometer.

Som altid ved lanceringen af en ny model fra Mercedes-Benz er rækken af avancerede løsninger så lang, at man kan skrive mindre bøger om teknikken, og EQC 400 er ingen undtagelse. Rækkevidden er opgivet til 450 kilometer ifølge den kendte norm for elbiler, og Mercedes lover, at teknikken spiller helt ned til temperaturer på mindst 25 minusgrader takket være mulighed for kraftig opvarmning af batteriet.

Fabrikken har til gengæld ikke offentliggjort rækkevidden opgjort efter den nye og mere realistiske WLTP-norm, men den må alt andet lige forventes at ligge på mindst 400 kilometer. Alt andet vil være pinligt for Mercedes-Benz, da Jaguar er helt oppe på 470 kilometer efter de nye målemetoder. Mercedes EQC er med en accelerationstid fra 0 til 100 kilometer i timen på 5,1 sekunder også langsommere end Jaguar.

EQC 400 får fem forskellige muligheder for genindvinding af bremseenergien og kan også køres uden brug af bremsepedalen - en teknik, som andre producenter kalder E-pedal.

Nu venter vi så på, at Audi præsenterer sin elbil, og så går sammenligningerne ellers i gang, for elbilerne er kommet for at blive.

Avisen var inviteret til Stockholm af Mercedes-Benz.