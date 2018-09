Den faceliftede Mazda 6 byder på full LED-forlygter, head-up display og advarsel for krydsende trafik ved bakning som standardudstyr.

Firmaklasse-modellen, der har rødder tilbage til 2012, har fået strammet sit udtryk op med nyt lygtedesign for og bag. Inden døre har instrumentbordet fået nyt design og er gjort mere overskueligt, mens der er brugt nye blødere materialer. Sæderne har også fået en opgradering, mens topmodellen, Optimum, nu har indbygget ventilation i forsæderne.

Alligevel rydder Mazda bordet med det seneste facelift af Mazda 6, der blandt andet har full LED-forlygter med automatisk fjernlyskontrol, et rigtigt head-up display i forruden, alarm med advarsel for krydsende trafik ved bakning, navigationsanlæg og stor sikkerhedspakke med nødbremse med fodgængerregistrering som standardudstyr.

Det er ingen hemmelighed, at nye biler over en kam bliver mere og mere veludstyrede.

Under huden har bilen også fået bedre støjdæmpning, mens styretøj og affjedring er afstemt, hvilket skulle gavne komfort og køreegenskaber.

Det gælder både de 2,0-liters benzinmotorer på 145 hk og 165 hk samt den 2,5-liters benzinmotor på 194 hk, der nu har cylinderfrakobling, hvilket sparer på dråberne ved lav belastning. Den kraftigste af de to 2,2-liters dieselmotorer har fået øget effekten fra 175 hk til 184 hk, mens drejningsmomentet er øget fra 420 Nm til 445 Nm, den anden har fortsat 150 hk og leverer 380 Nm.

På motorfronten følger Mazda den nye Euro 6d-norm, der ikke alene giver renere motorer, men ifølge fabrikken har den tillægsgevinst, at motorerne byder på bedre drejningsmoment og hurtigere bevægelser på speederen.

Bred vifte

Udstyrsniveauerne hedder Vision, Premium og Optimum for modellen, der starter fra 294.000 kroner for den billigste udstyrsmodel. Priserne er op gennem modelrækkerne de samme for sedan og stationcar.

Mellemudstyrs-niveauet, som er godt 30.000 kroner dyrere, byder blandt andet på 360-graders kamera, parkeringssensorer og DAB-radio.

Topniveauet, der koster yderligere 30.000 kroner har blandt andet elektriske lædersæder, adaptive full LED-forlygter med segment-inddeling, BOSE-system, varme i bagsæderne og delvis digital instrumentering.

Modellen har dog ikke haft de store salgstal herhjemme, hvor især firmafolket vælger de mere klassiske bestsellere som VW Passat, Audi A4, Mercedes C-klasse og BMW 3-serie. Det kan opgraderingen måske hjælpe på. Mazda har dog traditionelt haft en del private købere til 6'eren.