Lille og driftssikker BMW er Årets Brugtbil

Hvert år samles en række bileksperter for at finde en ikke bare god brugtbil, men slet og ret den bedste af sin slags. Vindermodellen er anden generation af BMW's mindste model i årgangene 2011 til 2015.

Forfatteren Ernest Hemingway er ofte blevet citeret for det berømte udtryk "Less is more", og i arkitektverdenen har de kreative hjerner taget udtrykket til sig, når de skaber bygninger i minimalistisk stil med masser af indhold.

- Nej, en BMW 1-serie er bestemt ikke dyr at vedligeholde. Den er faktisk billigere end VW Golf. Det skyldes især, at reservedelspriserne er ganske rimelige, siger han.

I øjeblikket er der omkring 250 eksemplarer til salg på brugtbilmarkedet af vindermodellen, og de koster i gennemsnit 175.000 kroner. De billigste eksemplarer koster fra cirka 120.000 kroner for en årgang 2011, men det er typisk med over 200.000 kilometer på tælleren.

BMW 1-serie vandt foran Volkswagen, Ford Focus, Citroën Cactus og Nissan Qashqai, der alle var blevet udvalgt til en finale ud fra et bruttofelt på over 100 bilmodeller.

Effektive motorer

Et andet jurymedlem, Steen Bachmann fra Bil Magasinet, har et par gode råd til valg af model:

- Jeg kørte 40.000 kilometer langturstest i en 116d året efter, at den nuværende model kom til Danmark. Der er ikke megen plads på bagsædet eller i bagagerummet, men kan du leve med det, får du selv i den svagt motoriserede 116d en fantastisk langtursbil med sporty egenskaber. Jeg ville tage en 118d eller 120d, hvis budgettet rækker, men 116d kan bestemt anbefales, lyder vurderingen fra Steen Bachmann.

Dieseludgaverne har i modsætning til en række andre dieselmotorer fra andre mærker ikke de store mekaniske udfordringer, dog har der været eksempler på knækkede knastkæder på 2,0-versionen, så spørg, om den er blevet skiftet for nylig, hvis du køber en diesel. Under alle omstændigheder gælder det om at udse sig et eksemplar, der ikke har kørt alt for meget bykørsel. Man kan dog med fordel i stedet gå efter en benzinmodel, mener Jan Lang.

- Hvis ens kørselsbehov ikke er specielt stort, ville jeg overveje en 116i med 136 hk, som er tilpas til bilen, og alternativt den kraftigere 118i med hele 170 hk, siger Jan Lang.

I begyndelsen af 2015 fik BMW 1-serie et facelift med ændret design, flere nye motorer og et mere moderne interiør, men det er ikke den model, som er blevet kåret til Årets Brugtbil. Af den simple årsag, at bilerne skal være mindst tre år gamle for at være med i kåringen.

Årets Brugtbil sætter fokus på de egenskaber, der gør en brugtbil til et godt køb, og det er yderst relevant i Danmark, hvor der hvert år handles over 500.000 brugte biler. Samlet set vurderes BMW's indgangsmodel altså til at være det bedste brugtbilkøb lige nu, og det er noget, som glæder direktøren for BMW Danmark, Jan Askholm.

- Det er anden gang, at en BMW vinder den fornemme titel. Sidste gang var i 2016 med BMW 3-serien. Dengang oplevede vores forhandlere et øget salg af netop denne model samt større interesse generelt. Der kom simpelthen flere nye kunder ind i vores forretninger, siger han.