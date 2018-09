Lille Toyota med jættekræfter

Fornuftige Yaris'er med økonomiske hybridmotorer på 100 hk har nemlig fundet vej som trofaste slidere hos hjemmeplejen i mange kommuner landet over, og det ville formentlig give en ekstra dimension at lade hjemmehjælperne komme brølende gennem gaderne på vej hen mod dagens dont til bassen fra bazooka-løbet af en centerudstødning. Både for hjemmehjælperne og for testen.

Lotus-tuning

Det blev dog ved tanken, for oplevelsen med Yaris GRMN, der beløber sig til den nette sum af 457.000 kroner - eller mere end to en halv gange prisen for en basis Yaris Hybrid - taler for sig selv. Lad os lige tage et kig på den tredørs Yaris GRMN, som med sin hvide lakering, sorte og røde farver fra Gazoo Racing, kropslave frihøjde, store 17-tommer BBS-fælge med brede dæk og et surfbræt af en bagspoiler skaber en direkte tråd til rallybilen WRC.

Den kompakte miniklasseracer kan da heller ikke løbe fra, at det er en bil ud over det sædvanlige. Donorbilen har nemlig været en tur forbi ingeniørerne fra Gazoo Racing, der er Toyotas motorsportsafdeling, som blandt andet står bag mærkets Le Mans-sejr, og de har taget godt fat i testcentret, der ligger ved den berømte Nürburgring med den krævende Nordschleife, hvilket også forklarer navnet GRMN, der er en forkortelse for Gazoo Racing Meisters of Nürburgring.

Hjertet er den firecylindrede 1,8-liter motor med kompressor, der er fintunet sammen med motorsportseksperterne fra Lotus i England. Det har resulteret i en lille hidsigprop, der klarer 0-100 kilometer i timen på 6,4 sekunder - og distancen 0-400 meter - en såkaldt quartermile - på 14,2 sekunder. Resultatet er en bil, der på alle måder er et kompromisløst valg. Her er hverken adaptiv undervogn eller elektroniske køreprogrammer, som du finder i mange selv halv-hårdtpumpede biler i dag.

Yaris GRMN er klart en sportslig sag, som mest føler sig godt hjemme på en bane, men til daglig brug er en hård nyser. Til gengæld leverer den uforfalskede urkræfter.