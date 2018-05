Lille Mercedes har komfort og gadgets som en langt større bil

Vi kører den første tur i den helt nye Mercedes-Benz A-Klasse, der imponerer med teknik hentet fra de helt store modeller.

Sjældent har man set så markant et generationsskifte i bilverdenen, som da den høje og lidt klodsede A-model, der var lige så sexet som et par lange, uldne underbukser, i 2012 blev til en sexet køremaskine. Den bil har i den grad været med til at skaffe unge kunder til stjernemærket, og faktisk er købere i gennemsnit 10 år yngre end ellers for Mercedes. Som den nye A-Klasse tager sig ud i den kroatiske forårssol, har arkitekterne igen ramt plet. Selv når den holder stille, ligner den nye "A" en 400-meter-løber, der er klar til at eksplodere ud af startblokken. Og den har pondus. Med enorme smalle lygter med standardmonteret full LED-lys ligner den mindste Mercedes snarere den nye CLS med sin karakteristiske hajsnude, og det er noget, som giver respekt på motorvejen, skulle vi hilse at sige. A-Klassen tager måske ikke et kvantespring, men billedet af en cool og muskuløs bil snyder ikke. Den mindste Mercedes er en bil, som man ifører sig. Og skjorten strammer stadig lidt: Bagsædet er forholdsvis trangt, og høje teenagere får krøllet både bukseknæ og frisure.

MERCEDES A 200 7G-DCT Pris: 343.800 kroner.A-Klasse fra: 333.800 kroner.



Forbrug: 18,9 km/l.



CO2 pr. km: 133 g.



Motor: 1,3-liters benzinmotor med fire cylindre og turbo.



Hk: 163/5500 o/min.



Nm: 250/1620 o/min.



Topfart: 225 km/t.



0-100 km/t.: 8,2 sekunder.

Lidt bedre plads Med en akselafstand, som er tre centimeter større, og en sporvidde, der er udvidet med 1,3 centimeter, er der alligevel plads til lidt større armbevægelser inden døre. Der er trods alt blevet bedre plads på bagsædet, og ikke mindst bagagerummet er vokset med 29 liter til 370 liter. For at gøre åbningen til bagagerummet større er baglygterne nu delt, så en del af lygten følger med bagklappen op. Som altid i en Mercedes sidder de lækre knapper og kontakter lige ved hånden, og som sædvanlig er det en smal sag at finde flere gode kørestillinger at variere imellem. De store luftdyser, som virkelig er store, er hentet fra de smækre coupé-versioner af de større MB-modeller. Indenfor er der dømt feinschmecker med en kabine, som har klare elementer fra de store Mercedes-modeller, og hvor den finishmæssige overligger er hævet endnu en gang med fuldfede materialer. Men det er elektronikken og ombygningen af selve betjeningen, der duperer, hvis man altså investerer i de enorme skærme, som vi kender fra E- og S-Klasse-modellerne. Cockpittet i A-Klassen er nemlig bygget efter samme filosofi, men basisudstyret omfatter kun en lille syvtommer skærm, og vil man have den store pakke med to styk skærme på 10,25 tommer, som flyder ud i et, skal der investeres i en pakke til 55.000 kroner, der så også giver nøglefri adgang til bilen, et bedre lydanlæg og mulighed for at indstille kabinelyset i op til 24 forskellige farver. Der er også en mindre skærmløsning, hvor man får den store model i midten, men nøjes med en mindre ambitiøs løsning til instrumenthuset, prisen her er 30.000 kroner inklusive gps og parkeringshjælper.

FORBRUG Mercedes har udformet A-Klassen ekstremt vindglat, og det har kastet en rekordlav luftmodstandskoefficient på bare 0,25 af sig.Alligevel er brændstofforbrugstallene ikke voldsomt imponerende: 18,9 km/l i A 200 og 23,8 i A 180 d. Men det er vel at mærke ret realistiske tal opgivet efter den nye WLTP-norm.

Talestyring Selve bilen kan talestyres via det nye MBUX-system, hvor man kan indtale beskeder ved at kalde på systemet "Hey, Mercedes", hvorefter en venlig kvindestemme spørger, hvad hun kan hjælpe med. Til at begynde med foregår det på engelsk, men dansk sprog skulle være på vej. Man kan for eksempel spørge om vej til nærmeste kaffebar, bede om at skrue ned for varmen eller om, hvornår man er hjemme, hvis man kører efter gps. A-Klassen er under alle omstændigheder en køremaskine med et nært forhold til sin chauffør. Af sted går det i testbilen, A 200, der har en helt nyudviklet benzinmotor på 1,3 liter og med 163 hk. Ved mindste vip med speederen springer bilen fremad, den er kvik og ganske støjsvag. Teknikken er både med cylinderfrakobling, der sparer på benzinen, og partikelfilter, der gavner miljøet. En A200 koster 344.000 kroner og virker som det oplagte valg herhjemme. Der er også en A180 CDI, altså med dieselmotor på 1,5 liter lånt fra Renault. Den snupper vi selvfølgelig også en tur i, og her er køremåden mere adstadig. Der er ikke tale om nogen hurtig bil, men dog en motor, som mange sagtens vil kunne leve med i det daglige. Selve dieselmotoren hører heller ikke til de mest støjsvage, men det gør ikke så meget i A-Klassen, som er imponerende godt støjdæmpet og koster 334.000 kroner. Hvis du ikke kører virkelig mange kilometer, måske under 25.000 årligt, vil jeg dog anbefale benzinversionen. Alle A-Klasser på det danske marked har automatgear, og det er af typen med dobbeltkobling, men en manuel gearkasse følger til de to mindste motorer, og det betyder, at prisen på disse vil falde cirka 20.000 kroner. Den tredje variant på programmet er A250 Sport, der kører med 2,0-benzinmotor og kaster hele 224 hk af sig. Den er lynhurtig, faktisk kvikkere end Golf GTI, men alligevel forholdsvis komfortabelt opsat. Prisen er 404.000 kroner. Sikkerhedsniveauet omfatter som standard en nødbremse, der bremser for både biler og fodgængere. En adaptiv fartpilot koster 14.000 kroner. Den nye A-Klasse kører først og fremmest komfortabelt, som man forventer det i en Mercedes-Benz. Styringen er letgående og præcis, men sammen med den ganske behagelige undervognsopsætning sætter den ikke sportslig kørsel i centrum. Alle udgaver har Dynamic Select som standard, som justerer styretøjet, speederrespons og, hvis man har bestilt det, den adaptive undervogn, der koster 22.000 kroner. De mindste model-versioner med den lille diesel- og benzinmotor har en ret simpel konstruktion af undervogn, mens As50 har et avanceret multilink-ophæng. Som udgangspunkt er A-Klasse forhjulstrukken, men det vil også være muligt at tilkøbe firehjulstrækket 4Matic.