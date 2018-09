Crossover-modellen Honda HR-V får et let facelift og en mere kraftig benzinmotor med turbo.

Efter kun to år på banen får HR-V, som er Hondas høje crossover i Renault Captur-klassen, nu et mindre facelift. Mest iøjnefaldende bliver en let opgraderet front med stor kromvinge og dybere luftindtag, mens der kommer nye LED-kørelys og mulighed for at opgradere med full LED-forlygter.

Indendørs får sæderne bedre støtte, mens de ombordværende nu leger med Apple Carplay i et nyt infotainment-system. De vil formentlig også kunne mærke mindre støj, som reduceres med bedre hulrumsisolering. I de dyrere modeller vil der også være et aktivt støjreducerende system, hvor to mikrofoner overvåger støj i kabinen og gennem højttalerne udsender en modstøj, der ophæver generende lyd.

Den faceliftede HR-V lanceres med den 1,5 i-VTEC med 130 hk, mens der følger en turboladet version samt den 1,6 liters diesel. Honda har endnu ikke oplyst effekter for de to sidste. Men den nuværende 1,6 liters diesel yder 120 hk, mens turbo-benzinmotoren leverer 182 hk i Civic og 190 hk i CR-V. Den faceliftede HR-V får også en palet af nye farver.

Den danske importør har ikke oplyst om danske priser eller introduktions-tidspunkt for modellen. Den nuværende version starter med priser i underkanten af en kvart million kroner.