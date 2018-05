Let facelift til Hyundai i20

Det vælter frem med facelifts og motoropdateringer i øjeblikket. EU skærper nemlig kravene, og det smitter af hos bilfabrikkerne, der i nogle tilfælde samler opgraderingerne i en større overhaling. Det er tilfældet hos Hyundai, som nu giver miniklasse-modellen i20 en tur.

I20 med rødder fra 2014 får selvfølgelig den obligatoriske tur med en ny front og bagende, nyt trim og nye farver. Men under huden får modellen nu også mulighed for en omfattende sikkerhedspakke. Den omfatter advarsel for vejbaneskift og vejbaneassistent, som hjælper føreren med at holde bilen på vejbanen, automatisk op- og nedblænding af forlygterne, advarsel mod farlige situationer og nødbremse, der dog ikke er så avanceret, at det også opfanger fodgængere og cyklister, som de mest avancerede gør.