Et markant fjæs sælger. Det er filosofien hos BMW, som med et facelift af den store 7-serie udstyrer topmodellen med den enorme kølergrill, som også er introduceret med den høje X7, og som er 40 procent større end den gamle - plus et markant større BMW-logo på snuden. Sådan!

Det sker sideløbende med, at konkurrenterne hos Audi er på vej til at skalere ned for grill-faktoren. En forklaring er dog muligvis, at krom sælger på de store og væsentlige markeder i USA og Kina. Umiddelbart ser det dog også ud til, at designet kan bære det.

Bagenden har også fået en ordentlig overhaling, som gør bilen endnu mere elegant og moderne. De fremtrædende horisontale linjer gør bilen bred og kraftfuld og fuldendes af de tredimensionelle LED-baglygter.

Der er sket rigtig meget under metallet på modellen med rødder tilbage til 2015. På motorfronten byder 7'eren således på en nyudviklet V8'er i 750i xDrive, hvor den 4,4-liters motor nu yder 523 hk, hvilket er 80 hk mere end forgængeren. Ottetrins-automatgearkassen har også fået en opgradering, så den skifter mere blødt.