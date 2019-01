Kia har dog ikke de endelige tal for rækkevidden på plads, da den endnu testes.

Den er vist med en batteripakke på 64 kW, som på den front matcher Kia e-Niro og koncernfætteren Kona Electric, som begge snart lanceres herhjemme. Den byder også på mulighed for lynopladning med jævnstrøm.

Fortsat kant og meget mere teknologi. Der er nogle af nøgleordene for den nyeste og tredje generation af den kantede Kia Soul.

Flere funktioner

Ifølge producenten er der dog skruet op for køredynamikken i modellen, der byder på et nyt uafhængigt bagerste hjulophæng og på en elmotor med 204 hk og et drejningsmoment på 395 Nm, som er pænt mere end i den udgående model, der havde på 285 Nm, og det sætter sit præg på accelerationsevnen.

Manden eller kvinden bag rattet kan bladre mellem de fire indstillinger Eco, Comfort, Sport og Eco Plus med automatisk tilpasning af motorydelsen. Her findes også fire regenererings-gear, der styres med skiftekontakterne bag rattet, så man kan genindvinde mere kinetisk energi.

Det regenererende bremsesystem omfatter også et "Brake and Hold"-system, som gør føreren i stand til at standse bilen helt ved hjælp af skiftekontakterne og samtidig genindvinde kinetisk energi.

Som en bonus tilpasser det intelligente regenererende bremsesystem bremsekraften over for køretøjer, der er registreret foran Soul EV, så kørslen bliver mere komfortabel og afslappet på især stejle nedkørsler, lover Kia.