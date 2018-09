Cayenne har bevaret den klassiske formgivning, men alt er nyt. Den åbne front viser, at her er den foreløbige topmodel med 550 hk. Foto: Jens Høy

Stramt indre

Mens den nye Cayenne ligner den gamle udefra, er der sket ting og sager i kabinen. Her bydes du velkommen af en helt ny oplevelse. Stramt og moderne med masser af blanke overflader og knapper, der nærmest er som små skærme rundt om gearvælgeren.

Det ser hamrende godt ud, og så lever man med, at de mange sorte, blanke flader lynhurtigt bliver fedtede at se på.

Testbilen har stort set alt i ekstraudstyr, hvilket bringer prisen op på tre millioner kroner. Til sammenligning kan man få den mindre Macan med 440 hk fra 1.715.000 kroner.

Alle, der har hørt den gamle Cayenne Turbo, ved, at den var ekstremt højtråbende, ja, nærmest skrydende i lyden, når den fik pisk. For dem, der synes, at det var fedt, er den nye måske en skuffelse.

Selv ved fuld speeder, hvor du lader alle 550 heste få frit løb, er lyden afdæmpet, og det skal Porsche ikke høre for. Store brutale SUV'er med brølende motorer er ganske enkelt ikke god stil i den moderne verden.

Jo, du kan meget lettere slippe af sted med at køre hurtigt, når du ikke samtidig efterlader et lydspor, som alle drejer hovedet af led for at fange.

Læg også mærke til, at Porsche ikke noget sted på bilen udvendigt skilter med, at her er noget så tørstigt som otte cylindre.