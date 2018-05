Jason Watt og Ford GT i front ved Sportscar Event

Det koster 1.600 kr. at få en tur i Ford GT'en. Men det kan gøres billigere. Prisen er nemlig 200 kr. for et par omgange i en lille Lotus Elise S1, mens en oplevelse i en Porsche 911 997,2 GT3 RS. koster 800 kr. og den dyreste tur på 5.000 kr. Men så er det også i en LaFerrari med 949 hk.

Glæder sig

Det specielle event har en lang tradition for at samle nogle af landets mest eksklusive biler, hvor ejerne stiller op med deres vidundere og bilbegejstring til arrangementet.

Ud af det samlede felt på omkring 90 biler, hvor alle ikke nødvendigvis er med alle steder, er således i år eksotiske fugle som bl.a. Dodge Viper SRT 10 Hennesey Venom med 850 hk, McLaren 675 LT Spider med 675 hk og Lamborghini Huracán Performante LP640-4 med 640 hk.

Hovedpersonen bag årets trækplaster, Ford GT, ser frem til at komme ud på banernes asfalt.

- Jeg glæder mig rigtigt meget til at få lov til at køre den nye bil nummer et til Sportscar Event. Jeg er stolt over at være "forfremmet" til at blive hovedbilen. At trykke på startknappen og få det første glade ansigt med ud at køre på en rigtig bane, lyder det fra Jason Watt.