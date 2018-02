Ikonisk britisk bilmærke på ny kurs

Mærket har i en årrække produceret helt nye klassiske Knobbly-modeller, men nu er der kommet nye vinde over det hæderkronede firma, som lægger an til at blive, hvad AMG er for Mercedes. Nemlig en slags ekstra sportsligt brand, hvor Lister så bare endnu er helt selvstændigt.

Hvis der er noget, som tæller for de motorsportsglade englændere, er det historie og stamtavle. Det er der masser af i det genfødte sportsvognsmærke, The Lister Motor Company. Lister Knobbly-bilerne dominerede nemlig motorsportsbanerne i 1950'erne, hvor Sir Stirling Moss var en af de legendariske kørere.

God fart

Topfarten er 335 km/t., mens 0-100 km/t. klares på 3,2 sek. En pris på 140.000 pund, eller 1.184.000 kr. uden danske afgifter siger lidt om niveauet. Som udgangspunkt omfatter Thunder-modellerne da også et ekstra let karrosseri med karrosseridele og spoilere i kulfiber, interiør i "Bridge of Weir Nappa", som er det dyreste og fineste i England, samt naturligvis et logo med Listers gule og grønne farver. Lawrence Whittaker, som er direktør for Lister, uddyber:

- Ligesom Brabus og AMG er forbundet med Mercedes, og Alpine er det med BMW, håber vi at være synonym for tuning af Jaguar og på den måde give kunderne nye muligheder for at få skræddersyet design og performance til de kendte modeller fra Jaguar-programmet. Selv om vi ikke direkte er en del af Jaguar Land Rover, har Lister en forhistorie sammen med Jaguar, som går 65 år tilbage. Den nye Lister Thunder er den mest kraftfulde Lister til dato, og den er kun begyndelsen, siger Lawrence Whittaker.

Lister toppede hidtil tilbage i 1990'erne med superraceren Storm, der byggede på en Jaguar XJR. Den kom både som en gadeversion og i en racerudgave, der kæmpede mod datidige hurtigkarle som McLaren F1 GTR og Ferrari F40.

Ifølge engelsk motorpresse har Lawrence planer om en lignende nutidig hyperbil, der bl.a. skal have en topfart på over 400 km/t. Vi følger spændt næste afsnit om Lister.