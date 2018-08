I 1971 kunne Årets Bil køre på tre hjul

Årets Bil i Danmark 1971: Korpset af motorjournalister var mildest talt begejstret over Citroën GS, hvis komfort blev sammenlignet med luksusbiler.

Til gengæld var topfarten respektable 144 kilometer i timen, og det kunne ejeren især takke den fremragende aerodynamik for.

Citroën GS var bestemt heller ikke nogen ordinær bil, da den kom frem i 1970. Dengang var bilen med sin væskeaffjedring, skivebremser og futuristiske design en mindre revolution og en kærkommen nyhed, efter at der i slutningen af 1960'erne havde været en vis stagnation i den biltekniske udvikling.

Bilrevyen 1971 var ikke i tvivl: "Fra et teknisk synspunkt må Citroën GS-modellen rangere blandt årets mest interessante nyheder. Specielt er hjulophængning og affjedring helt i særklasse, og køreegenskaber og kørselskomfort fås ikke meget bedre - uanset prisklassen."

Femdørs med forhjulstræk.Motor: 1,0 boksermotor med 55 hk. 0-100 km/t.: cirka 20 sekunder. Topfart: 144 km/t. Cirkapris i 1971: 30.000 kroner.HistorienModellen, som var kreeret af Citroëns egen husdesigner, Rober Opron, blev som en firedørs hatchback med et meget regulært bagagerum - mens en stationcar, Break, og en tredørs van-version, Service, fulgte året efter. Citroën GS kom indledningsvis i to udstyrsvarianter: Confort og Super Confort. "Super" betød stofindtræk i stedet for kunstlæder, elbagrude, ur og omdrejningstæller. Citroën GS fik et lille facelift i 1976 og blev afløst i 1981 af GSA-modellen, der blev produceret frem til 1986, hvor BX'eren er blevet solgt sideløbende siden 1983. På det tidspunkt er den oprindelige GS produceret i godt 1,9 millioner eksemplarer. Efterfølgeren, GSA, blev yderligere produceret i langt over en halv million eksemplarer. Som et kuriosum blev 5500 specialimporteret til DDR som nogle af få vestlige biler, hvor regeringschef Erich Honecker havde et svagt punkt for modellen og den fremragende affjedring.

Den lette konstruktion og hydraulikken betyder, at GS-modellen kan køre på tre hjul. Foto: Christian Schacht

Inspiration fra berømt bil

Den særegne affjedring var inspireret af den legendariske DS, og ingeniørerne lånte hjulophængene med tværstillede arme til forhjulene og langsgående svingarme til baghjulene fra den store Citroën.

Citroën GS var ganske rummelig, og selv høje danskere kunne sidde godt både foran og agter. Vi har tidligere haft lejlighed til at prøve en GS, og affjedringen er lige så behagelig som et flyvende tæppe - komfortabel og dog fast - styretøjet er letgående og præcist i bevægelserne som et fransk militærorkester, mens bremserne bider sikkert.

Bag rattet skal man lige vænne sig til rattet med kun én eger og speedometret, der har en vandret skala og et vandrende forstørrelsesglas, der ligner noget fra en badevægt.

Citroën-specialiteten med højden, der kan reguleres med væsketryk med et lille håndtag alt efter vejens beskaffenhed, skal selvfølgelig også nævnes. En praktisk funktion, hvis der skal skiftes hjul. Bilen kan nemlig stå selv på de tre af slagsen. Og den kan faktisk også køre, selv om det ene baghjul er skruet af.

Alt var dog ikke idyl. GS var berygtet for at ruste som gamle olietønder. Det hændte, at forhandlerne måtte stå og pletmale helt nye biler ude i udstillingslokalerne. Og i værste fald kunne en spritny GS være rustet op efter tre år.

En læk på det avancerede hydrauliksystem krævede også et bøvlet arbejde med at opspore hullet, som måske endte med, at alle rørene skulle skiftes. Alligevel er en GS den dag i en imponerende konstruktion.