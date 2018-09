Vi tester Ioniq med det dyreste premium-udstyr, der til godt 294.000 kroner stadig er væsentligt billigere end Prius plug-in hybrid, som koster fra 334.000 kroner. Omstillingen til de nye Euro 6c- og 6d-normer og dermed den nye WLTP-standard for brændstofforbrug og rækkevidde på ren el, som trådte i kraft 1. september, får også betydning for prisen på plug-in hybrider.

Den noget bløde undervogn betyder dog, at der ikke er tale om en sportsvogn, men en bil, der føler sig langt mere hjemme på lige landeveje med bløde sving frem for sportslig fremfærd.

Ioniq opladningshybrid har ligesom sine to trillingesøstre en enkel, men funktionel indretning. Mens Prius fører sig frem som en hightech-gadget med et lille joystik af en gearvælger og mange skærme, er Ioniq mere nede på jorden.

På ren eldrift lå vi med forudseende kørsel på omkring 50 kilometer på en opladning. Elmotoren er ud over at hjælpe ved acceleration også med til at strække benzinen.

Med en længde på 4,47 meter, en skrånende taglinje og en stor bagklap befinder vi os i mellemklassen. Her spiller Hyundai ud med en bil, der med små justeringer byder på samme teknologi som koncernfætteren Kia Niro PHEV, og hvor en 1,6-liters benzinmotor på 105 hk her spiller sammen med en elmotor på 60,5 hk.

Motor driver varmen

Ligesom vores test af Prius plug-in hybriden foregik denne her i sommerhalvåret. Om vinteren kan der erfaringsmæssigt være udfordringer. Da Ioniq har samme konstruktion som Niro PHEV, kan benzinmotoren også springe i gang under eldrift for at generere strøm til varmeapparatet. Så når det er koldt, kan du stadig risikere, at motoren arbejder, selv om bilen er i eldrift. Det undgår Prius ved at have indbygget en varmepumpe, som er en mere avanceret konstruktion.

Til gengæld er Ioniq plug-in hybriden usædvanlig godt støjdæmpet både ved eldrift, og når motoren sætter ind. Her er Prius plaget af en fræsende og irriterende motorlyd, når du accelererer.

På den anden side er køreoplevelsen mere glidende i japaneren. På den praktiske front byder Ioniq på fint med plads foran, mens den skrå taglinje tager noget af loftshøjden på bagsædet.

Bagagerummet er med sine 341 liter heller ikke overvældende. Her stjæler batteripakken nogle liter i forhold til de 443 liter, som den almindelige Ioniq hybrid kan rumme, mens den rene eludgave har plads til 350 liter. Her er der med plads til tre på bagsædet mere anvendelighed end i Prius, der kun kan have to om bord her.

Mens du ikke kan få anhængertræk til Priussen, kan Ioniq plug-in hybrid udstyres med et sådant. Det kan klare op til 750 kg på krogen, hvis der er bremse på traileren, men ellers kun 40 kg, hvilket svarer til en cykelholder.

Sæderne er noget bløde i bilen, der oprindelig er udviklet til det amerikanske marked. Det ser du også på materialekvaliteten, som nok er holdbar, men opleves noget tarvelig og billig med hårde plastflader og rustikt udseende frem for den gadgetlækre Prius.

Men til gengæld kan du så også spare en pæn slat penge.

Opladningen klares ved et stik i venstre forskærm, og det fungerer godt. Her tilbyder Hyundai et abonnement hos Clever med fri strøm for 299 kroner pr. måned ud over en wallboks til hurtigere opladning hjemme i garagen og et kort til at oplade undervejs. Ladetiden er to-tre timer, uanset om du lader op hjemme eller ved ladestander.