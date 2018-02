Hyundai klar med Danmarks billigste plug-in-hybrid

- Vi har valgt at prissætte de tre varianter ens, så danskerne frit kan vælge lige præcis den model, der passer bedst til deres kørselsbehov uden at skulle skele til prisen, siger Annegrethe Skovby, pressechef, Hyundai Danmark.

Det er et trekløver med priser, som ifølge importøren også er blevet mulige efter den seneste omlægning af afgifterne, som især tilgodeser plug-in-hybridbilerne. Dermed bliver Hyundai Ioniq også Danmarks billigste plug-in-hybrid, da koncernfætteren, Kia Niro PHEV, fås fra 264.999 plus lev.

Plug-in-hybriden, hvor en elmotor spiller sammen med benzinmotoren, og som kan lades op i stikkontakten eller ved en ladestander, er det nyeste skud. Og den bliver med en startpris på 259.995 kr. plus lev. Danmarks billigste af slagsen. Faktisk koster alle tre varianter det samme i de to udstyrsversioner, som findes, og som endda er ganske veludstyrede, og den opsætning er ikke set før på det danske marked.

Ioniq plug-in-hybrid kombinerer en 1.6-liters GDI-motor på 105 hk og en elmotor på cirka 60 hk med et 8,9 kWh litium-ion-batteri og klarer på papiret op til 63 km på ren el, hvilket gør den til den plug-in-hybrid herhjemme, som pt. har den længste rækkevidde på ren el. Her kaperer Kia Niro 58 km. Erfaringer fra tidligere viser, at plug-in-hybridbilerne ligesom elbiler kører kortere i det danske kolde klima.

Ladestander og anhængertræk

Hyundai byder dog på flere fordele. Her tilbyder importøren egen ladestander, en såkaldt wallboks, til dem, der bestiller plug-in-hybriden, som lander herhjemme til juni.

- Efter at have oplevet overvældende stor interesse for de første to modeller har vi store forventninger til Ioniq som plug-in hybrid. For at gøre det endnu mere interessant at køre grønt tilbyder vi nu en gratis ladestander inklusive standard-opsætning i venterabat ved køb af en ny Ioniq electric eller plug-in-hybrid, siger Annegrethe Skovby.

Med en ladestander er det lettere at lade bilen op, og det er hurtigere. Således klarer wallboksen en opladning af plug-in-hybriden på to timer og et kvarter mod ellers fem-seks timer. Den sættes op af el-udbyderen Clever som er samarbejdspartner. Men bor man i lejlighed, har man formentlig ikke brug for ladestanderen, og så slipper man til gengæld billigere i abonnement, fortæller importøren.

Som noget nyt bliver det nu muligt at montere anhængertræk på ny Ioniq som plug-in-hybrid samt hybrid, og dermed have en trailer med bremser på, hvor totalvægten er 750 kg. På el-versionen er det kun muligt at montere cykeltræk.

- En del kunder fravælger hybridbilen udelukkende på grund af, at det ikke har været muligt at montere anhængertræk. Det er ærgerligt, og derfor glæder det os meget, at vi nu kan tilbyde anhængertræk på både plug-in- og hybridudgaven af Ioniq, siger Annegrethe Skovby.

Uanset drivmiddel fås Ioniq i to udstyrsvarianter, Trend og Premium, hvor priserne er henholdsvis 259.995 kr. og 289.995 kr. Basismodellen har bl.a. bluetooth-opkobling, sædevarme foran, trådløs opladning af mobiltelefon, klimaanlæg, varme i rattet, forberedt til navigation, seks-trins DCT-automatgear, parkeringssensor og bakkamera samt en sikkerhedspakke med nødbremse, vejstribealarm og adaptiv fartpilot. Næste trin byder på nøglefri start, bakspejl med automatisk nedblænding, blindvinkelsensor og sædevarme i bagsæderne.

Alle modellerne har fem års garanti uden kilometerbegrænsning.