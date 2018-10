Hverken teknik eller kvalitet overbeviste, men Fiat 126 vandt alligevel

Det kan være meget godt, det der med en Årets Bil-titel. Men holder laurbærrene også i længden? Er en Årets Bil også nødvendigvis årets bedste bil? Årets Bil i Danmark 1974 var i hvert fald hverken den mest avancerede, hurtigste eller rummeligste. Måske det snarere var den igangværende energikrise, der manede juryen til at vælge noget billigt og økonomisk som Fiat 126.

Under alle omstændigheder var det tredje gang på blot fem år, at Fiat vandt titlen. Fiaten kom som en efterfølger til den meget populære Fiat 500, som siden starten af 1930'erne havde holdt menigmand kørende i især Italien. Konstruktionsmæssigt var den ingen stor bedrift, snarere et tilbageskridt med dens hækmotor og baghjulstræk, for konkurrenterne, inklusive de større Fiat 127 og 128, kørte med forhjulstræk og selvfølgelig med motoren foran.

Gevinsten var til gengæld, at der faktisk var overraskende god plads i italieneren, for den lille tocylindrede, luftkølede motor på 0,6 liter var så lille, at man kunne tage den ud og have den stående på sit skrivebord.