Høj japaner fortsætter sejrskurs

Juli bød samlet set på et bilsalg, der med små 16.400 biler faktisk lå en lille halv snes procent højere end samme måned i fjor. I forhold til juni er det dog - helt traditionelt - noget lavere. Der er dog rykket noget rundt på de andre typiske bestsellere i juli, hvor den ellers konstante topsælgende Peugeot 208 er rykket ned på en fjerdeplads, og den lige så populære VW Golf er nummer otte. Til gengæld placerer den nye VW Polo sig som nummer to, fulgt af Citroën C3 på en tredjeplads.

En lille nedgang

Men mon ikke tingene justerer sig til de placeringer, som vi kender i august og især september? Mange bilfabrikker holder nemlig lukket i august, og produktionen af de nye års modeller kommer typisk op i omdrejninger i løbet af sensommeren. Tendensen er dog klar; vi køber fortsat færre mikrobiler, mens der langes nummerplader til flere lidt større og højere biler over disken. Over en kam er salget i årets syv første måneder med 137.200 biler et par tusinde biler under samme periode i fjor.

Gunni Mikkelsen, som er direktør hos De Danske Bilimportører, er tilfreds:

- Bilsalget i juli var absolut tilfredsstillende, og det lader til, at de ferieramte danskere har haft købelysten intakt på trods af hedebølgen. Juli er ikke den eneste måned, hvor bilsalget har været i højt gear - hele året har været absolut stabilt og ganske højt. Vores konklusion er derfor også, at det går godt for danskerne og økonomien i samfundet. Danske forbrugere og virksomheder fortsætter med at købe lidt større biler og typisk også med mere sikkerhedsudstyr. Vi forventer, at tendensen holder de kommende måneder, siger han.