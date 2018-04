Høj Jaguar hidser sig op

Den i forvejen sportslige Jaguar F-Pace tager nu et spring ind i de højere luftlag. Det sker med den nye SVR, der bestykkes med en 5,0-liters V8-motor på 550 hk. Det betyder, at modellen når 0-100 kilometer i timen på 4,3 sekunder og får en tophastighed på 283 kilometer i timen. Bagved opgraderingen af de mere gængse F-Pace-modeller står koncernens Special Vehicle Operations, der også har udstyret SUV'en med progressive fjedre for og bag. De er ikke alene stivere, men har også en indbygget styrtbøjle, som mindsker karosseriets rulning.

Under huden kan modellen bryste sig af at være den første F-Pace, som får Jaguars elektroniske differentiale (EAD), der har en bred vifte af teknologier, som skal skærpe køreegenskaberne. Det gælder blandt andet Dynamic Driving Mode, der sørger for hurtigere gearskift samt skarpere styre- og speederrespons. Det aktive udstødningssystem med variable ventiler, som har mere hul igennem end i de andre F-Pace, giver både mere lyd og ydelse.