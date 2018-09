Ecosport fra Ford er et anderledes og lettere rustikt alternativ i klassen for de mindre SUV'er, og så byder den på en ekstra kørestilling.

Mere vildmarksstemning i det daglige. Det er noget, som mange bilkøbere sukker efter, og den trend har fået salgstallene for de høje SUV- og crossovermodeller til at stige med samme hast som temperaturkurverne i den forgange sommer.

Bag rattet har du udsigt til et instrumentbord, der har delvise tråde til de nyere modeller med mulighed for Fords nye Sync 3-system.

Special bagklap

Den oprindelige Ecosportmodel var udstyret med et reservehjul på den sidehængslede bagklap, der åbner til et bagagerum, der er på beskedne 334 liter, når bagagerumsbunden er helt nede. Det bagudmonterede hjul er nu væk, men bagklappen åbnes stadig fra siden. Det er et plus, hvis du ikke er så høj, men til gengæld er svingradiussen stor, så den kræver lidt mere plads end en tophængslet bagklap.

Det er en klar spareøvelse fra Ford, der selvfølgelig ikke vil ofre en bondegård på en ældre model, men det var ikke noget, som generede os i stor stil.

På vejen mærker du til gengæld alderen og det rustikke ophav, som er mere rendyrket SUV.

Tyngdepunktet er højt, hvilket giver en vis duven i sving, mens styretøjet reagerer noget upræcist og nervøst ved motorvejsfart. Her skal du være forberedt på at korrigere langt mere end på en mere moderne konstruktion, og gearskiftet er noget knoklet.

I byen kan du til gengæld glæde dig over den ekstraordinære høje kørestilling og det rappe antrit, som Fords letløbende Ecoboost giver, når du skal følge med trafikken i myldretiden. En brændstoføkonomi, der hedder 18,9 km/l efter den gamle NEDC-norm, er okay uden at være prangende.

Lydniveauet er også dæmpet pænt, så på den front er den høje bil forholdsvis civiliseret.

Hvis du alligevel skulle bevæge dig ud på motorvejen, kan der være ræson i at opgradere til den 140 hk benzinmotor eller den 100 hk diesel med mere sejtræk.