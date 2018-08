Her er verdens mest solgte biler

Her fremgår det, at der især er gang i bilsalget i Indien, der med små to millioner biler, nu har overhalet Tyskland som verdens fjerdestørste bilmarked, hvor Kina dog stadig ligger i toppen med 12,2 millioner biler, fulgt af USA med 8,6 millioner og Japan med 2,7 millioner biler. Med en samlet salg på 44 millioner biler er verdens bilsalg foreløbigt steget små fire procent i forhold til samme periode året før.

Det er ikke små tal, som er oppe at vende, når vi ser på salget af biler verden over i første halvdel af 2018. Således blev verdens mest solgte bilmodel, som er pickuppen Ford F-serie, afsat i næsten 535.000 eksemplarer. Det viser den seneste rapport fra det internationale analysebureau, Jato, der løbende holder øje med verdens bilmarkeder.

Flere SUV'er

Det er også tal, som forklarer, at netop en pickup ligger i front, hvor den mindste F-150 længe har været en bestseller i USA. Over en kam står det dog klar, at tendensen med flere SUV'er og crossovere slår igennem verden over. Det er klart den type af biler, som vokset mest i andel i de første seks måneder af 2018.

I toppen finder vi også kendte bestsellere, som Toyota Corolla og VW Golf, der meget præcist beskriver, at VW-Gruppen og Toyota-koncernen som de foregående år kæmper om at være verdens mest solgte bilmærker med omkring en halv snes millioner biler. Det er også tilfældet i første halvdel af 2018. Vi skal dog have hele året og alle markeder med for at få det samlede overblik, og de er ikke listet op, skriver Jato, som typisk samler hele verdensmarkedet op omkring årsskiftet.

Listen viser et billede af globaliseringen i den internationale bilindustri. Således medtages Nissan X-Trails amerikanske fætter, der hedder Rogue, mens VW's Passat-afart, der i Kina hedder Magotan, også samles i Passat-boksen.

Hondas høje HR-V hedder på nogle markeder Vezel, mens Aurion er navnet på en variant af Toyota Camry, som vi i den nye generation vil se i Europa til næste år.

Den høje Hyundai i35 hedder på nogle markeder Elante, mens Fords Kuga Suv, er døbt Escape i USA.

Kinesiske Honggung er til gengæld så markant stor, at mærket fylder op med næsten en kvart million biler på listen. Det er et mærke, der er delvist ejet af GM, og som især producerer MPV'er.