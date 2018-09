Her er den nye kæmpe-Seat

Nu har Seat en høj bil i tre vigtige klasser. Med den nye store Tarraco, som der netop er vist de første billeder af, har det VW-ejede spanske mærke nemlig tre crossovere og suv'er. Det gælder Arona i miniklassen, Ateca i mellemklassen og nu altså Tarraco i den helt store klasse, hvor Skoda er til stede med Kodiaq og VW med Tiguan og Tiguan Allspace.

Ligesom i Skoda Kodiaq vil Tarraco også kunne fås med plads til fem eller syv om bord inden for samme akselafstand, mens VW har fordelt det på to Tiguan-modeller. Samtidig er Tarraco med en længde på 4,74 meter mere end to cm længere end Tiguan All Space og dermed den største i familien.