Her er den nye Toyota Supra

Nu er Toyota efter lang tids optakt tilbage og viser den genfødte Supra på det store motorshow i Genève som konceptbilen GR Supra Racing Concept. Den er pakket ind i race-gear, hvilket sender klare signaler om, at Toyota mener det seriøst på præstationsfronten med denne bil, men gør det samtidigt vanskeligt at se det klare billede af bilens design.

Modellen, der bygges sammen med BMW, der sideløbende er på vej med en ny Z4, har derfor frontmotor og baghjulstræk. Her fremhæver fabrikken, at der i produktionen af konceptbilen er brugt avancerede letvægtsmaterialer til opbygningen af den brede front og bagende, sideskørter, sidespejlhuse samt hækvingen. Motorhjelmen er formet i samme lette materiale og byder desuden på store, synlige luftindtag. Både forrude og sideruder er lavet af plastik.

Klar i 2019

De store 90-tal på dørene har dog ikke med motorsport at gøre, men er en historisk reference til Supras kodenavn. Selv om produktionen af den gamle model stoppede for mange år siden, er modellens tilstedeværelse holdt ved lige som model i tv-spil som "Grand Turismo" og som medvirkende i den første udgave af actionfilmserien "The Fast and the Furious".

Den endelige udgave af den nye Supra vil blive vist i starten af 2019 og kommer på gaden senere på året.