Skoda vil have en rigtig model i Golf-klassen. Det et det klare signal bag konceptbilen Vision RS, som mærket viser på det kommende motorshow i Paris, og netop har afsløret de første billeder af.

Udgangspunktet er, at Skoda med de sportslige RS-modeller, som vi også ser med Kodiak RS, vil give mere dynamik til det ellers snusfornuftige mærke. Det er en proces, som skal have et yderligere skub med den nye mellemklasse-model, som ventes på banen i 2020 og måske får et nyt navn.

Bilen, der med en længde på 4,36 meter matcher VW Golf, kommer i den RS-version, som er vist, og den bliver dermed en direkte konkurrent til koncernfætrene, VW Golf GTI og Seat Leon Cupra.

Her er tale om et designsprog med en front, der har brede kofangere og et dybtliggende frontgitter, mens bagenden er præget af krystallignende lygter og detaljer i kulfiber, og de store hjul har en turbineagtig centrering.

I en tid, hvor forhistorie og storytelling betyder meget, fremhæver Skoda også de første RS-modeller, som blev lanceret tilbage i 1974. Den mest kendte var 200 RS og 180 RS, som blev fulgt af 130 RS. Men de er fra dengang, hvor alle Skodaer var baghjulstrukne og med hækmotor. De spidsfindigheder vil vi dog helt sikkert ikke se igen.