BMW viser de første billeder af den nye Z4 roadster, som vil kunne fås med masser af avanceret udstyr.

Den er ventet i spænding, og efter de første billeder at dømme kommer designet af den nye Z4 roadster ikke til at skuffe. Modellen har netop haft snigpremiere på den eksklusive Concours d'Elegance-udstilling ved Pepple Beach i Californien. Det er nemlig det helt rigtige sted for den slags biler, hvor det foreløbigt første eksemplar vises i en M40i First Edition, der ud over en sekscylindret rækkemotor på 340 hk blandt andet byder på BMW-nyrer med tråd-design, store luftindtag ved forhjulene, en elektrisk soft-top, tofarvede aluminiumsfælge på 19 tommer samt special-lakeringen Frozen Orange.

Foto: BERNHARD_LIMBERGER Linjerne på den nye BMW Z4 roadster er klassisk elegante. Modellen vises i en eksklusiv First Edition-version med ekstra udstyr. Foto: BMW

Optimal vægtfordeling Selv om den første udgave er mere gejlet end de mere normale versioner, som vises på det kommende store internationale motorshow i Paris til efteråret, er der ingen tvivl om proportionerne i den lave sportsvogn med baghjulstræk og en vægtfordeling, der hedder optimale 50:50. På showet vil BMW også offentliggøre alle detaljerne for modellen, der er udviklet sammen med Toyota, som har vist de første versioner af den nye Supra, der altså er den japanske tvilling. Det står dog klart, at BMW M40i-modellen, der er bestykket med sportsaffjedring med elektroniske støddæmpere, M-sportsbremser og elektronisk M-sportsdifferentiale på bagakslen, kan klare 0-100 kilometer i timen på 4,6 sekunder. Inden døre i kabinen med plads til to er der mulighed for digital cockpit, elektrisk indstillelige sæder, head up display for første gang i en roadster og lyd fra Harman Kardon. Avanceret ekstraudstyr, som kan suppleres med blandt andet avancerede full LED-forlygter med matrix-funktion.

Den vævre roadster vil blandt andet kunne fås med et digitalt cockpit og head up display. Foto: BMW