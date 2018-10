Her er den nye BMW 3-serie

Efter nærmest en evighed på vejene er BMW endelig klar med en afløser til den populære 3-serie, der nu lanceres i en 7. generation. Første hug kommer med sedan-modellen, som vises på det store motorshow i Paris, og som på afstand ligner en krympet 5-serie. Men linjerne er skarpere og signalerer netop det køreglade antrit, som er helt naturligt for 3-serien, mens interiøret har fået en opgradering fra det let minimalistiske i forgængeren til et mere fuldfed premium-touch, lover producenten.

Fra starten bliver der fem motorer at vælge imellem. Det handler om to firecylindrede benzinmotorer i 320i og 330i på henholdsvis 184 hk og 258 hk, samt to firecylindrede dieselmotor i 318d i og 320d på 150 hk og 190 hk plus en sekscylindret dieselmotor på 265 hk i 330d. Senere følger en firehjulstrukket 320dxDrive og plug-in-hybriden 330e iPerformance, der kører en tredjedel længere på strøm end den nuværende model, hvilket svarer til omkring 50 km efter NEDC og noget kortere efter WLTP-normen. Der kommer helt naturligt også en heftig M Performance-version.

Kø-assistent

Helt i tidens ånd indeholder bilen en række systemer, som er små skridt hen mod selvkørende biler. Det gælder blandt andet den standardmonterede nødbremse med advarsel for krydsende cyklister, som i dag er et must for at kunne få fem Euro NCAP-stjerner.

Her kan opgraderes med kø-assistent, advarsel for vognbaneskift, sidekollision, krydsende trafik og forkert kørselsretning. De, der vil have hjælp til parkering, kan med Parking Assist både parkere på langs og tværs af p-båden og få hjælp ved udkørslen fra parkeringspladsen.

Sedan-modellen lander hos de danske forhandlere til marts. Priser eller udstyr kendes ikke. BMW har endnu ikke løftet sløret for stationcarmodellen.