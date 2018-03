Her er Volvoen, der kan blive lige så populær som Amazon

Testbilen er en XC40 t5 AWD aut. med R-design, og det bringer prisen op på 665.638 kr. Volvo har i øjeblikket kun én slags firehjulstræk, og det er magen til det, der sidder i Volvos XC90. Det vil sige et system med elektro-hydraulisk kobling fra Borg & Wagner. Momentet mellem for- og bagaksel kan varieres uafhængigt af, hvor hurtig akslerne roterer, og systemet kan låse fordelingen.

Der er ventetid på Volvos nye XC40, og det er ikke svært at forstå efter en god uge i selskab med bilen, der netop er valgt som Car of the Year 2018 i Europa. Inden testen på danske veje har vi været på bane med is og sne for at prøve bilens firehjulstræk. Det er lærerigt i forhold til at bedømme balance på grænsen for greb, og samtidig giver det et klart billede af firehjulstrækket, som er svært at opleve på tør asfalt.

Volvos 4X4-system er en mellemvare, og lige når det gælder 4WD, opleves XC40 som firehjulstrukket ikke helt så spitzenklasse som i de biler, Volvo gerne vil bide skeer med. Forhjulene kan godt bringes til at fedte lidt, inden kraften sendes bagud, og her må Volvo se sig slået af eksempelvis Audis næsten nye Quattro Ultra-system. Selv på hjemlige asfaltveje med en smule sne i den ene side af vejen spandt forhjulene lidt i testbilen, inden baghjulene tog fat. På en snedækket isbane er det tydeligt, at XC40 er en lettere bil end XC60, som den ellers næsten føles lige så rummelig indvendigt som.

I XC40 kan bilens ESC desuden justeres, så der tillades en vis udskridning med bagvognen, og det gør det sjovt at tumle bilen på is. Som altid skal man dog huske på, at når der ikke er noget greb, så er der intet at stille op, uanset hvor mange hjul og hvor avanceret firehjulstrækket er.

Grundlæggende er Volvos skærm i midten af bilen den samme fra model til model. Den bliver løbende udviklet, men den hører stadig ikke til de mest intuitive på markedet. Desuden er mange symboler af uforklarlige årsager meget små, selv om der er masser af plads på skærmen. Det virker lidt som om, at "det skal se godt ud" har fået for meget prioritet frem for funktionalitet. Efterhånden har jeg prøvet skærmen et utal af gange, men sidder stadig og fumler med de grundlæggende menu-strukturer.

I første omgang har vi kørt XC40 med kraftigste benzinmotor. Det vil sige 247 hk, og det har man ikke rigtig brug for i hverdagen. Omvendt er bilen dejligt støjsvag med denne motor, og gearkassen skifter bedre, end vi husker den fra XC60 med samme motor. Specielt evnen til at skifte blødt og på det helt rigtige tidspunkt fra 1. til 2. eller 3. dikteret af din speederfod er overbevisende. Senere kommer XC40 også med en trecylindret benzinmotor, men den vil udelukkende kunne fås med manuelt gear.

Jo, det er virkelig imponerende, hvor meget plads der er ved bagsædet i XC40. Okay, på forsæderne mærker man, at bilen er lidt smallere end XC60 (minus 4 cm), men ikke meget. Man skulle også tro, at bilen opleves noget billigere i detaljerne end storebror, men igen bliver vi positivt overraskede over XC40. Naturligvis er der gået mere på kompromis i løsningerne, men alt, hvad hænderne rører ved, føles solidt grænsende til eksklusivt.

Meget komfortabel

Der er så mange biler i klassen, hvor XC40 ligner et hit, at det gælder om at tilbyde noget, som konkurrenterne ikke har. I Volvo XC40 betyder det et knivskarpt fokus på en bil til familien. Bag rattet er det omsat til en køreoplevelse, der bygger på komfort og afslappethed frem for sportslig dynamisk optræden. Skulle vi ønske os noget, var det et lidt skarpere styretøj. En XC40 er først og fremmest en bil med en komfortabel affjedring, og det gør XC40 rigtig godt. Den er ikke for gyngende blød, men godt afstemt hen mod at være en urban familiebil, der skal kunne håndtere byens hullede asfalt.

Udsynet skråt bagud er ikke klassens bedste, men trods alt heller ikke så slemt, som designet antyder udefra. Blandt de funktionelle detaljer er krog til taske ved handskerummet, lille skraldespand og store lommer i fordørene, idet højttalerne er flyttet væk fra dørene. Desuden har Volvo designet bilens dørtærskler så fikst, at de er smallere og buer ned mod vejen. Resultatet er, at man ikke så let får snavset bukserne til, når man stiger ind og ud.

Priserne på XC40 begynder ved 411.000 kr. med 146 hk og forhjulstræk. Billigste version med træk på alle fire hjul er D3 med 150 hk dieselmotor, der står til 487.000 kr.