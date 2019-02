Google vinder over Apple i bilen

Google Maps er nu rykket ind som en app, som du kan bruge som gratis navigation i Apple Carplay. Det gør den bedre end Apple Maps fra æblemærket selv.

De kendte navigationsanlæg er trængte. Det store skred kom for alvor, da flere og flere bilmærker kom på banen med modeller, hvor du har mulighed for Apple Carplay eller måske endda får det gratis med. Systemet, hvor din telefon kobles op til en storskærm, betød nemlig, at du kunne bruge telefonens indbyggede Apple Maps til at navigere efter. Her er nu kommet en spiller mere på banen i efteråret, hvor Google Maps også blev opgraderet til en Apple Carplay-version med Apples styresystem iOS12, så navigationsanlægget helt automatisk popper op på din skærm, når ledningen fra telefonen kobles til bilen. Men hvad er bedst? Vi er ikke i tvivl efter at have testet begge systemer over en længere periode i flere forskellige bilmodeller. Først må vi dog endnu en gang konstatere, at det ikke er sjovt at være ejer af en Android-baseret telefon som for eksempel Samsung. Biler med Apple Carplay er nemlig også forberedte for det tilsvarende Android Auto. Men her er endnu ikke kommet en officiel version på dansk, og det er ret afgørende, da systemerne som udgangspunkt er talestyrede af hensyn til trafiksikkerheden, selv om du kan styre visse funktioner på berøringsskærmen.

Google Maps ligner det, som du kender fra din telefon. Systemet folder sig dog mere ud på bilens storskærm og har trafikfunktioner, som Apple Maps ikke byder på. Foto Jens Overgaard

Mere finmasket Med lad os se på systemerne, der begge byder på nydelig og overskuelig grafik. De lægger også begge op til talestyring ved bestemmelse af adresse. Her har vi tidligere haft problemer med Apples Siri, som undervejs i bilen havde store problemer med at forstå adresser og også havde svært ved at komme med de rigtige forslag. Det er blevet meget bedre, men Google gør det altså lige så godt og har den klare fordel, at kortmaterialet her er større, mere finmasket og bedre opdateret. Så vi får langt flere rigtige hits, når vi nævner vejnavne og byer. Det gælder også på firmaer og for eksempel caféer eller restauranter. Det spiller dog også ind, hvilken bil du kører i. Systemerne fungerede fint i biler som den nye Kia Ceed og Peugeot 508, mens vi helt opgav forehavendet i mikrobilen Toyota Aygo, hvor systemerne konsekvent hørte forkert, blandt andet fordi der er massive mængder støj i den lille kabine, men nok også fordi bilen har en ringere mikrofon. Når først adressen er indtastet, virker begge ret overbevisende til at finde vej. Og begge systemer har logiske og retvisende grafikker med klare info-bokse, der kommer i god tid før for eksempel afkørsler eller rundkørsler.

Apple Maps fungerer fint. Men adresselisten er ikke så finmasket og opdateret som ved Google Maps. Foto Jens Overgaard

Følg trafikken Du har dog langt flere indstillingsmuligheder i Google Maps. Her kan du for eksempel fravælge motorveje, betalingsveje eller jernbaner eller tilvælge satellitkort, hvor du altså får enkelt kortbilledmateriale fra Google med, som gør det lettere at finde kendetegn i terrænet. Men ikke mindst er der en trafik-funktion, der med farvekoderne rød, gul og grøn kan fortælle om kø eller anvise alternative ruter. Den virker fint, selv om du ikke skal regne med detaljerede oplysninger, og at man lige skal vænne sig til at tyde farverne, hvor rød er køkørsel under 40 kilometer i timen, gul er mellem 40 og 80, og grøn er lidt højere. Grå betyder, at der ikke p.t. er trafikinformation. POI-funktionerne er i begge - helt som i navigationsanlæg fra de store udbydere - ret svingende. I Apple Maps bliver du henvist til dem, der tydeligvis har betalt for at være med, mens Google Maps tilsyneladende tager langt flere, mindre og nærmere restauranter med. En fordel ved Google er, at systemet henter flere oplysninger og også advarer dig, hvis du har udsigt til at ankomme tæt på eller efter lukketid. Du kan dog ikke få udpeget for eksempelrestauranter langs ruten. Det er typisk i en bestemt radius fra din lokation. Men det fungerer til gengæld godt. Turistrejsende kender sikkert restaurantfunktionen, som kan bruges, når man sidder på hotelværelset i en fremmed by og skal finde en bestemt type restaurant inden for en bestemt radius. Den er også brugt her og er ganske finmasket og brugbar og forhold til Apple Maps' noget grove version.

Mest fremme i skoene Google Maps kan dog ikke huske tidligere indtastede adresser - medmindre du har en Google-konto - det kan Apple Maps. Det er ret træls, hvis du kortvarigt går ud af systemet. Hvis bilen har et "rigtigt" præinstalleret navigationsanlæg, kan du sagtens bruge det sideløbende. En klar fordel ved de to systemer frem for de mere kendte navigationsanlæg er dog kortopdateringerne. Mens du hos de gamle udbydere kan risikere at overtage et spritnyt navigationsanlæg med forældede kort og typisk kun får opdateringer en gang om året, som endda kan risikere ikke at være komplette eller forældede. Apple Carplay kan også fungere med navigationstjenesten, Waze, som bygger på indberetninger fra brugerne, og som også er ejet af Google. Den har vi kun testet overfladisk. Selve navigations- og grafikdelene her er dog mere grovkornet, og du får kun mundtlige anvisninger her på engelsk, mod på dansk fra de to andre. Google Maps skulle også have en funktion, hvor afkørsler, som kun er midlertidigt lukket, bliver vist, og alternative ruter fremhævet. Det oplevede vi dog ikke. Da vi kom forbi anlæggelsen af en ny rundkørsel i Haderslev, stod systemet bare og stallede helt hjælpeløst. Så vi måtte gå efter de gode gammeldags vejskilte. Men alene de mange opdateringer taler for, at Google Maps er mest fremme i køreskoene.