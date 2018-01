Bilforhandlerne på Fyn kan se tilbage på et år, hvor der rullede rekordmange biler ud fra forretningerne. Men faktisk kunne salget have været endnu højere, hvis det ikke havde været for uvisheden om afgiftsomlægningen i efteråret. Vi har spurgt en række fynske bilforhandlere om deres indtryk af det forgangne år og forventninger til 2018.

Jan Thybo, indehaver, Bilhuset Thybo A/S, Bredgade 74, Vissenbjerg:

- Hvordan er det gået hos jer i 2017?

- Hos bilhuset Thybo er det egentlig gået godt i 2017 med salget af nye Ford person- og varebiler.

Ford programmet er stort set altdækkende rent modelmæssigt. Og vores modeller er fuldt ud up to date hele vejen rundt. Vi introducerer til vores nytårskur den nye Ford EcoSport, en mindre suv, og vi kan mærke en kraftig stigning i dette suv-marked.

Året 2017 lever dog ikke helt op til 2016, da vi desværre løb ind i en afgiftsomlægning med uvished om priser i hele september og oktober måned. Et mildest talt uheldigt forløb, som vores regering nok må tage en del af skylden for.

- Hvad forventer I jer af 2018?

- Men nuvel - alt tyder på, at det munder ud i et noget bedre 2018. Vi mærker en tydelig tendens til, at de lavere priser på bilerne får kunderne til at vælge en model lidt større - og dermed også mere sikkerhed i forhold til mindre biler. Så det tegner rigtig godt. I 2018 kan kunderne se frem til to nye modeller: Ford Transit Custom bliver faceliftet, og vi får en helt ny Ford Focus.

- Erhvervsmæssigt går salget af Ford Transit i alle størrelser rigtig godt - Custom er en succes. Ford Transit er Danmarks og Europas mest solgte varevogn. Vores fokus på erhvervslivet og dets behov har vist sig at være rigtigt. Vi håber naturligvis på rigtig mange privat- og erhvervskunder i forretningen i 2018 og glæder os til at tage hul på det nye år. Vi er meget fortrøstningsfulde med hensyn til fremtiden.

John Munk, autoforhandler, Autohuset Kronsbjerg A/S, Rugårdsvej 140-144, Odense:

- Hvordan er det gået hos jer i 2017?

- Hos Autohuset Kronsbjerg kan vi kigge tilbage på endnu et år med stigende bilsalg, og hvor udviklingen inden for de forskellige segmenter blev en forlængelse af de tidligere år. Således faldt det totale salg af de såkaldte mikro-biler, segment A-klassen, endnu engang, hvorimod salget af biler inden for suv-segmentet steg. Vi kan nu glæde os over at være repræsenteret i netop dette segment med ikke mindre end tre meget attraktive modeller. Nissan Qashqai, som er både ikon og markedsleder - ja, i perioder den mest solgte bil overhovedet i Danmark. Herudover den stærkt efterspurgte Seat Ateca, og netop i denne weekend holdes der danmarkspremiere på årets bil 2018 i Danmark - Seat Arona. Vi er naturligvis både glade for, og ikke mindst stolte over at repræsentere så stor en andel af salget i suv-klassen.

- Rent branchemæssigt vil 2017 helt sikkert blive husket for en afgiftsreform, hvor hele branchen stod med nærmest tomme salgslokaler i over en måned. Det var driftsmæssigt dyrt, og det blev fulgt af meget store tab på den enkelte forhandlers egne biler. Vi er heldigvis godt på vej til at indhente det "forsømte".

- Hvad forventer I jer af 2018?

- Den netop gennemførte afgiftsreform, som førte til prisnedsættelser på op til 55.000 kr. for mange af disse biler, vil helt sikkert føre til øget salg, og der er i øvrigt ingen tegn i sol og måne på, at den generelle tendens skal ændre sig. Så vi er meget fortrøstningsfulde i forhold til det nye år.

- Vi ser også frem til at indvie vores nye salgslokaler i Odense på cirka 1500 gode m2 med nye showrooms til Nissan og Seat. Her under byggeprocessen lider både vi og vores kunder under manglen på parkeringspladser og indimellem trafikpropper af autotransportere, byggekraner og betonkanoner. Vi er sikre på, at det bliver rigtig godt, når vi kan indvie bygningerne i april måned, og der igen kommer orden på tingene.

- Som tidligere nævnt har den nye afgiftsreform ført til væsentlige prisbesparelser i bl.a. den populære suv-klasse, og det vil uden tvivl øge salget af Nissan Qashqai. Samtidig kan vi glæde os over kåringen af Seat Arona til årets bil i 2018, og til en introduktionspris på 169.900 kr. er den en sikker succes. På samme måde som Seat Ibiza, der blev kåret til årets minibil i 2017, og som sælges fra kr. 134.900.

- Den nye afgiftsreform har elementer, som formentlig vil gøre det mindre attraktivt at lease, og stigningen i privatleasing, tror jeg, vil flade ud og blive erstattet delvist af køb med finansiering uden udbetaling.

- Salget af el-biler har ligget underdrejet i 2017, men det er jeg overbevist om, at 2018 vil ændre afgørende på. Nissan introducerer i marts en ny Nissan Leaf med en rækkevidde på op til 450 km og en masse ny teknologi. Bilen kommer først til marts, men der er allerede nu flere forudbestillinger på denne bil end det totale el-bilssalg i Danmark i hele 2017. Det er fantastisk og giver de bedste forhåbninger for det nye år.

- Der hersker ikke tvivl om, at opsvinget har bidt sig fast, og med en byggebranche, som kører i højt gear, forventer vi os rigtig meget af erhvervssalget i 2018. Nissan har et meget bredt varevognsprogram, og 2018 byder på bl.a. en ny el-varebil med en stærkt forøget rækkevidde. Den vil helt sikkert tiltale mange. Vi er meget optimistiske for det nye år, og jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle vore dejlige kunder et godt og lykkebringende nytår.

Robert Hansen, direktør, N. Kjær Bilcentret A/S, Odensevej 94, Svendborg:

- Hvordan er det gået hos jer i 2017?

- Vi har oplevet en stigning i salget og ikke mindst på Ford erhvervsbiler, hvor Ford Transit Custom er den mest solgte varevogn i Danmark. Introduktionen af den nye Ford Fiesta samt store nedsættelser på Ford Mondeo og Ford S-MAX har også styrket denne tendens.

- Afgiftsomlægningen i andet halvår var meget problematisk og gav os udfordringer på salgssiden, indtil politikerne kom med en klar udmelding samt den endelige vedtagelse af loven. Markedet er ved at finde sig selv igen, og priserne på brugte biler er også ved at finde et nyt naturligt leje.

- Vi havde den fornøjelse at være årets Ford-værksted i 2017. Herudover vandt vi også Fords europæiske Chairmans Award for excellent service. Så alt i alt et bil-år, vi kan kigge tilbage på med glæde.

- Hvad forventer I jer af 2018?

- Vi har store forventninger til 2018. Med et meget stærkt varevognsprogram og et nyt personvognsprogram tegner 2018 til at blive et lige så succesrigt år som 2017. De nye lave bilafgifter vil være med til at drive denne trafik, og umiddelbart ser det også ud til, at vi i 2018 kommer til at opleve et meget lavt renteniveau. Dette er en god cocktail for bilbranchen.

Niels Holm Jensen, adm. direktør, V. Holm Jensen A/S, Nyborgvej 240-260, Odense SØ:

- Hvordan er det gået hos jer i 2017?

- Inden de sidste optællinger er sket, ser det ud til, at bilbranchen som helhed i 2017 oplevede et nyt rekordår, minimum på linje med 2016. Salgsmæssigt kunne året have været endnu større, hvis der var kommet en hurtigere afklaring i forbindelse med ændringerne af registreringsafgiftsloven. Specifikt for vores virksomhed har vi haft et udmærket år med et antal leverede biler på linje med 2016. Året som helhed har været præget af god kundetilgang, både i salgsafdelingen og på værkstederne, hvilket vi er glade og taknemmelige for.

- Hvad forventer I jer af 2018?

- Vi går ind i det nye år med en stor portion optimisme, men også med ydmyghed. Afgiftsændringerne i efteråret og de deraf mange prisnedsættelser på nye biler giver kunderne mulighed for at kigge på lidt større biler med et endnu bedre sikkerhedsudstyr. De seneste måneder har vi oplevet, at kunderne har haft behov for at finde ud af, hvad der egentlig er sket i forbindelse med afgiftsændringerne. Vores salgsrådgivere har haft rigtig mange kundemøder herom, og på den baggrund tror jeg, vi får nogle særdeles travle kommende weekender i forbindelse med nytårskuren. Vi tror så meget på 2018, at vi fra årets start har ansat en ekstra salgsrådgiver, som skal hjælpe os til at nå vore ambitiøse målsætninger for 2018. Opel som mærke forventer at sælge endnu flere nye biler i 2018, ligesom Honda også forventer, at 2018 bliver et stort salgsår.

Kenneth Kærsner, salgschef, Bayern AutoGroup Odense, Sivmosevænget 1, Odense S:

- Hvordan er det gået hos jer i 2017?

- 2017 har hos os været en blandet fornøjelse. Vi kom egentlig fint i gang med året og var rigtig godt med, indtil regeringen kom med sin udmelding i slutningen af august. Det var selvfølgelig en glædelig nyhed, at afgifterne skulle reguleres, men også en kæmpe udfordring, da vi havde et rimelig stort brugtvognslager. Dette har kostet os mange penge at få realiseret, men vi valgte at tage tyren ved hornene og få det afviklet hurtigst muligt, så vi ikke trak et "dårligt" lager med ind i 2018. Det blev desværre til ca. to en halv måneds stilhed, som så skulle hentes de sidste måneder af året. Det har også været en udfordring for en del kunder, som har mistet penge på deres brugte biler og derfor er blevet insolvente. For den kunde, der gerne vil købe en bil, er det dog ikke så slemt, da den nye bil har fået et stort nedslag i pris. Det er værre for med leasingkunderne, som har en byttebil, som må tage hele tabet for egen regning.

- Afklaringen omkring afgiftsreguleringen har gjort det rigtig attraktivt for os. BMW har valgt at regulere yderligere på købspriserne i en kampagne, som startede 1. november, hvor de fleste modeller er faldet mellem 66.000 og 183.000 kroner, og som gør, at vores biler bliver rigtig attraktive. Dette har også gjort, at vi sælger flere biler end tidligere, og vi vil nok se en mere lige fordeling af solgte og leasede biler end tidligere.

- 2017 ender, når alt er gjort op for os, ganske fornuftigt trods de store tab, som vi også minimerede ved at reagere hurtigt.

- Hvad forventer I jer af 2018?

- Vi håber, vi får ro og ikke de store ændringer omkring afgifterne igen. Vi forventer en fortsat stigning i premiumsegmentet, da de nye priser jo gør det mere attraktivt at eje en BMW. For rigtig mange mennesker er der pludselig ikke så langt op til en BMW. Vi har fået en masse nye spændende modeller som 5-serie og X3 samt facelift af 1- og 3-serie. Dertil kommer bl.a. en X2, som også bliver en mindre, men rigtig spændende og lækker livsstilsbil. Så nyvognssalget tegner rigtig lovende. På det brugte vil vi opgradere yderligere med importbiler, og vi vil også gå på indkøb, så vi kan få flere brugte biler på hylden igen. Dette er dog lidt svært, indtil markedet har sat sig.

- Men vi føler, vi har helt styr på forretningen og er helt klar til 2018. Vi vil fortsat leve op til BMW's høje krav til kundetilfredshed, så vi også fremover kan være forbrugernes mest foretrukne bilmærke, og med den nuværende efterspørgsel giver det os høje forhåbninger til 2018.

Jesper Larsen, adm. direktør, C.A. Larsen Automobiler A/S, Hans Egedes Vej 2A, Odense NV:

- Hvordan er det gået hos jer i 2017?

- Selv om tiden omkring ændringen af registreringsafgiften drillede os, er vi glade for 2017 og den fremgang i salget, vi kunne notere. Peugeot 208 blev igen den mest solgte bil i Danmark. Peugeot 3008 blev årets bil og trak mange nye kunder til huse. Det er også gået rigtig fint med introduktionen af den helt nye 5008 med plads til syv personer. Salget af vores mindste suv, Peugeot 2008, er også vokset mærkbart. Så generelt har vi oplevet en stor fremgang på suv-bilerne. Introduktion af den faceliftede 308 sidst på året får vi for alvor glæde af i 2018. Vi sælger også rigtig mange brugte biler, og her har salget hos os været meget stabilt.

- Hvad forventer I jer af 2018?

- Jeg tror, 2018 bliver endnu et stort bil-år med salg på den gode side af 200.000 nye personbiler. Det går godt i privatøkonomien, renten er stadig ultralav, vi elsker den frihed og fleksibilitet, bilen giver, samtidig med, at man får mere og mere bil for pengene. Alt sammen ting, der stimulerer købelysten. Den første uge er startet meget travl, og vi har store forventninger til januar, hvor vi holder nytårskur. Hos C.A. Larsen glæder vi os selvfølgelig også meget til, foruden Peugeot, at kunne tilbyde nye Citroën fra 1. februar på Hans Egedes Vej i Odense NV. Samme dato åbner vi også på Bygmestervej i Ringe med nye Citroën og Suzuki samt stort udvalg af brugte biler. Begge steder selvfølgelig med gode åbningstilbud.

Nick Nordgren, salgschef, Karvil Biler, Faaborgvej 149, Odense SV:

- Hvordan er det gået hos jer i 2017?

- Vi har været ganske godt tilfredse med 2017, og vi har haft en god stabilitet hele året igennem bortset fra sidst på året, hvor registreringsafgiften blev ændret.

- Hvad forventer I jer af 2018?

- Vi forventer os et godt 2018 med mange nyheder, blandt andet den nye Hyundai Kona, som har en startpris på lige under 180.000 kr. Allerede til april kommer den helt nye Mitsubishi Eclipse Cross, som har fået rigtig gode anmeldelser ude i den store verden. Den største nyhed hos Nissan er den helt nye Nissan Leaf, som vi har store forventninger til. Nissan har oplyst, at den har en rækkevidde på 378 kilometer på rent el. Flere af vores modeller kommer også som hybrid og ren el i fremtiden.

- I vores forretning med fire nyvognsmærker har vi løbende nyheder året igennem, og det er med til at holde en god stabilitet i salget. Her i weekenden holder vi åbent hus på alle mærker med forskellige gode tilbud.

Bent Møllegaard, salgschef hos Mogens Frederiksen Automobiler, Stærmosegårdsvej 54, Odense M:

- Hvordan er det gået hos jer i 2017?

- 2017 har først og fremmest været et gennembrudsår i forhold til hybridteknologien, da halvdelen af de personvogne, vi har solgt, har været hybridbiler. Så interessen for hybrid har været stærkt stigende. Det er noget, vores sælgere fra alle fem afdelinger af Mogens Frederiksen Automobiler har oplevet. Udover det har vi næsten fordoblet salget af Toyota RAV4 Hybrid siden 2016, og så har vi solgt en håndfuld Toyota Prius, som kunderne nu også er begyndt at få øjnene op for. Desuden er taxabranchen begyndt at vise stigende interesse for hybridteknologien som et alternativ til dieselbilen, som er begyndt at få politisk modvind. Også i Odense, hvor et forbud mod dieselbiler i centrum har været foreslået af en rådmand. Vi har allerede solgt to Toyota RAV4 Hybrid som taxaer, og fordi der allerede er flere europæiske storbyer, hvor Toyotas hybridbiler begynder at dominere markedet, følger vi udviklingen meget tæt. Ellers kan vi generelt sige, at salget af Toyota samlet set er gået en anelse frem, og Toyota C-HR har fået fat i markedet. Så 2017 har været et fornuftigt år.

- Hvad forventer I jer af 2018?

- Vi starter 2018 med åbent hus 6. og 7. januar, hvor man kan spare 20.000 kroner på udvalgte hybridmodeller, og vi tilbyder et meget attraktivt billån med en rente på kun 0,95 procent. Og så kan man spare 20 procent på originalt ekstraudstyr. Det gør vi for at fejre, at det er 20 år siden, at Toyota introducerede verdens første masseproducerede hybridbil, Toyota Prius 1. Kigger vi i det længere perspektiv, forventer vi i 2018 også, at salget af hybridbiler vil vokse yderligere, og at køberne vil fortsætte tendensen med at købe større biler - også efter de nye afgifter har gjort større biler billigere. Så vi forventer alt i alt et stærkt 2018.

Anders Bøgholm Kristensen, salgschef, Autohuset Vestergaard, Svendborgvej 90, Odense S:

- Hvordan er det gået hos jer i 2017?

- Hos Autohuset Vestergaard på Svendborgvej, som både omfatter en FordStore og en Fiat- og Alfa Romeo-butik, har vi haft et spændende år, som bød på flere nye modeller på markedet. Først med introduktionen af den nye Alfa Romeo Stelvio og Alfa Romeo Giulia og efterfølgende af den nye faceliftede Ford Kuga og den nye prisvindende Ford Fiesta.

2017 var også et år, hvor afgiftsnedsættelsen skabte noget turbulens i september og oktober måned. Personalet holdt hovedet og humøret højt, og heldigvis står vi i dag med et spændende bilmarked, hvor køberne får store besparelser på især de dyrere biler som en Mondeo eller en S-Max, med en besparelse på helt op til 100.000 kr.

2017 var også året, hvor vi havde fornøjelsen af yderligere to besøg af vores adoptionsklasse 2.B fra Sanderumskolen. To spændende og underholdende besøg af 25 glade og positive børn, der som led til den åbne skole skal lære, hvordan man arbejder i et professionelt bilhus.

2017 blev sluttet af med fokus på nissehuer, og ikke en hvilket som helst nissehue. På baggrund af Fords samarbejde med TV2-julekalenderen "Tinkas Juleeventyr" inviterede vi den 10. december indenfor til julestue med muligheden for at møde karaktererne Tinka og Lasse. 1.200 børn og voksne lagde vejen forbi vores FordStore, og Tinka-nissehuerne var eftertragtede. Nissehuerne vakte også stor glæde på H.C Andersen Børnehospital, da vi havde fornøjelsen af at donere 100 huer til de indlagte børn.

- Hvad forventer I jer af 2018?

- Hos Autohuset Vestergaard på Svendborgvej glæder vi os til 2018. Vi er et stærkt og dygtigt team, som fortsat ønsker at have fokus på nye og spændende marketingaktiviteter i butikken.

Vi har fornøjelsen af at introducere den nye Ford Ecosport til vores nytårskur og den nye Ford Focus til sommer. To spændende biler, som vi har høje forhåbninger til. Derudover byder foråret på den nye Ford Transit Custom. Ford er i øjeblikket ledende på varevognsmarkedet og kommer til at stå endnu stærkere på markedet med den nye model. Alt i alt et år hvor det samlede bilmarked ser ud til at blive minimum lige så stort som 2017.

Kim Mølgaard, filialdirektør, Terminalen, Rolundvej 11, Odense S:

- Hvordan er det gået hos jer i 2017?

- Et år med afgiftsomlægning i bilbranchen, lancering af spændende nye modeller samt planlægning af vores fremtidige bilhus lakker mod enden. Vi har i 2017 blandt andet budt velkommen til den nye smarte Suzuki Swift, som med sine fantastiske køreegenskaber allerede har gjort, at den er et hit blandt vores kunder. Den nye Hyundai Kona er lige blevet introduceret, og vi ser i særdeleshed frem til at vise kunderne denne bil ved nytårsshowet den 6. og 7. januar, men også til, at vi i ultimo februar 2018 kan vise vores helt nye Hyundai-afdeling frem. Det betyder, at vores underetage med ny Mazda- og Hyundai-afdeling vil være lys og indbydende.

- Hvad forventer I jer af 2018?

- Hos Terminalen Odense S ser vi frem til i 2018 at modtage nye og gamle kunder, såvel fra Odense S, men fremadrettet også vores kunder fra Ringe og Odense SØ-afdelingen. Vi har i koncernen besluttet at samle vores afdelinger på Fyn ved Terminalen Odense S - som ligger ud til den fynske motorvej. Vi ønsker i fremtiden at være den førende forretning af Hyundai, Suzuki og Mazda. Derfor forventer vi også at levere op mod 1700 biler i 2018. Med en ombygning af huset, som forventes klar ultimo februar 2018, hæver vi ikke blot serviceniveauet, vi skruer også kundetilfredsheden helt i top. Vi har gearet op med flere medarbejdere i både salg og på eftermarkedet, og vi forventer derfor også en fortsat vækst på eftermarkedet i år. Vi ser frem til at møde alle kunder med et smil i 2018.