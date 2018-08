Franskmændene forsøger igen med angreb i firmabilklassen

Ny Peugeot 508 spiller ud som et stilrent og velkørende alternativ til VW Passat. Avanceret udstyr og opgraderede motorer skal være med til at bane vejen.

Importøren tror, at den femdørs fastback vil få en større markedsandel. Linjerne rammer nemlig tidens trend om en mere coupéagtig afslutning, mens den store bagklap og bagagerummet på pæne 487 liter trækker op. Her lander stationcaren på enorme 530 liter.

Her kører vi 508 med den opgraderede 2,0 liters Blue HDI-dieselmotor på 180 hk med PSA's nye otte-trins EAT-automatgearkasse og topudstyret GT. Den danske importør har endnu ikke priserne på plads for modellen, der kommer til oktober. Men priser og beskatningsniveau ved erhvervsleasing ventes at ligge tæt på VW Passat. Så vi gætter på, at priserne starter fra omkring 330.000 kr. for grundmodellen Active, med en 1,5 liters BlueHDi-dieselmotor på 130 hk og manuelt gear. Den testede model vil formentlig ligge på omkring 530.000 kr. med en beskatningsværdi på cirka 450.000 kr. Firmafolket vil dog ganske givet få skræddersyede modeller, der sigter mod VW Passat for den almindelige 508'er og VW Arteon for GT-modellen, som Peugeot ikke lægger skjul på er hovedkonkurrenterne.

Skarpt skåret designsnit, avanceret udstyr og nye motorer er ingredienser, som skal bringe Peugeot 508 tilbage på nethinden hos firmafolket. Det er en mission, som har alle muligheder for at lykkes, viser den første test af den nye løvebil i firmaklassen ved den internationale præsentation i Monaco.

Rammeløse vinduer

Den nye 508'er er med sine 4,74 meter otte cm kortere end forgængeren. Det gælder også mellem akslerne, mens udhængene også er kortet af. Nyheden kan dog især spottes på de lodrette og ubrudte LED-kørelys. 508'eren har full LED-forlygter fra standardversionen, men lysteknologien kan udbygges med flere funktioner. Som noget nyt får 508 også for- og bagdøre med rammeløse ruder, som skal understrege det elegante islæt.

Hvis du kender 3008- og 5008-modellerne, er du allerede velbevandret i koncernens digitale instrumentering, der spiller sammen med i-cockpittet, hvor det digitale instrumenthus med 12,3 tommers display er hævet over et let minimeret og let rektangulært rat. Noget, som spiller sammen med en central berøringsskærm, der kan betjenes med klavertangentagtige "toggles". Det er en opsætning, der er forfinet i 508'eren. Her er den centrale skærm som udgangspunkt på otte tommer og vokser til 10 tommer fra Allure-niveauet og op, mens de syv "toggles" i forhold til crossover-modellerne er flyttet op til en højere placering.

Det digitale instrumenthus virker overbevisende med letlæselig grafik, mens navigationsanlæggets 10 tommer-skærm ikke er alt for præcis. Hvis du er ny i Peugeot-universet, kan opstillingen med rat og instrumentering kræve tilvænning, men vinder ved brug. Det hele er pakket ind i en finish med lækre, bløde materialer, finpolerede aluminiumskontakter, og i testbilen med trim i ægte egetræ, som er standard i GT-modellen. Men det er på alle måder en finish, der giver en kvalitetsoplevelse på linje med klassedukse som Audi A4 og VW Passat.

Dørene har dog en blikagtig måde at lukke på, som formentlig delvis kan tillægges de rammeløse vinduer, som du altså heller ikke skal prøve at gribe fat i, når dørene skal åbnes eller lukkes. Her giver håndtagene et mere sikkert greb.

Kattepotestil

508'eren er meget letkørt og har på vejen en nærmest kattepoteagtig tilgang til asfalten.

Den 2,0 liters motor på 180 hk, hvor PSA's ingeniører har finpudset gangkulturen, er blød og smidig som smør at arbejde med. Momentet på 4000 Nm, der topper ved 2000 omdr., hentes flydende gennem den nye otte-trins EAT-automatgearkasse, som du styrer let med en lille joystik-agtig gearstang. Ved ligeudkørsel har vi en komfortabel fremfærd, mens firmaløven i sving sætter kløerne i med et fast og sikkert vejgreb uden dog at være på BMW-niveau.

Den forholdsvis overlegne fremfærd er godt hjulpet af en elektronisk undervogn, der er standard i alle benzin-og GT-versioner, og hvor vi kan sætte bilen op i de fire indstillinger Normal, Eco, Sport og Manuel. Det lover godt for et fint kompromis mellem det komfortable og sportslige, men kræver en nærmere og længere sammenlignende test med klassekonkurrenterne på de danske veje. Her vil vi også kunne prøve en mere normalt udstyret Allure-model med den 1,5 liters 130 hk diesel og EAT-automatgearet, som importøren forventer skal være spydspidsen over for firmafolket, fordi den med et brændstofforbrug på imponerende 27,0 km/l efter den nye, mere retvisende WLTP-skala vil have en fin TCO (Total Cost of Ownership).

Et alternativ er den 160 hk diesel, som klarer 22,2 km/l mod de 21,7 km/l i den 180 hk diesel. Ingen af de andre dieselversioner var dog til stede ved premieren. 508'eren kommer i første omgang også med 1,6 liters Puretech-benzinmotorer på 180 hk og 225 hk. I dieselrækken fås kun den mindste med manuelt gear. Til næste år kommer også en plug-in-hybrid med benzinmotor.