Fransk løve tilbage i toppen

Peugeot 208 igen tilbage som nummer et på salgslisten for april, der endte med et pænt bilsalg.

Der er bølgegang i bilsalget, der i april ikke alene lå højere end samme måned i fjor, men også gav vind i sejlene efter en mat marts. Samtidig er den klassiske dansker-darling og bestseller, Peugeot 208, tilbage i toppen som nummer et på månedens top-20. Her er der dog massiv Volkswagen-dominans med henholdsvis Golf, Polo, Up og Passat på plads nummer to, tre og fire og fem, mens Touran placerer sig midt på listen. Som altid afspejler salgstallene, at danskerne er til falds for et godt tilbud. Således har kampagner på blandt andet de udgående Ford Focus og Mercedes A-Klasse samt Skoda Fabia, der snart får et facelift, skudt disse højt op. Den høje Nissan Qashqai, som har ligget i toppen det meste af året, og i sidste måned var nummer et, er røget længere ned i feltet. Men det kan muligvis være på grund af, at importøren afventer nye forsyninger.

Bilsalget i april 1. Peugeot 208: 7562. VW Golf: 571



3. VW Polo: 540



4. VW Up: 495



5. VW Passat: 467



6. Citroën C3: 464



7. Nissan Qashqai: 439



8. Skoda Fabia: 426



9. Toyota Yaris: 407



10. Toyota Aygo: 377



11. VW Touran: 374



12. Renault Clio: 366



13. Skoda Octavia: 309



14. Mercedes A-Klasse: 281



15. Hyundai i10: 263



16. Peugeot 3008: 261



17. Ford Focus: 255



18. Peugeot 2008: 253



19. Renault Captur: 249



20. VW Tiguan: 249



Kilde: De Danske Bilimportører