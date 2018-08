Fransk familiebil får Mercedes-udviklet benzinmotor

Renault Scenic, der jo hedder Grand Scenic, når den har syv sæder, er for eksempel netop opdateret med en ganske fremragende lille benzinmotor, som franskmændene har udviklet sammen med ingen ringere end Mercedes-Benz. Tyskerne bruger motoren i den nye A-klasse, hvor den godt nok har automatisk cylinderfrakobling, hvilket der ikke er i den franske version, men under alle omstændigheder er det en vellykket kombination.

Desværre for dem er udbuddet af de klassiske syvpersoners MPV'er ikke nær så stort længere, for bilfabrikkerne satser i stedet på crossovere og SUV'er, som kun sjældent har plads til syv sæder - i hvert fald, hvis de skal være til at betale.

Kedelig skærm

Instrumenteringen er som forventet fuldt digital med en central skærm, hvor alle vigtige funktioner styres. Det er ikke verdens bedste i forhold til grafik og hastighed, men til gengæld er der navigation med om bord her i ZEN-versionen.

Man kan tilkøbe en sikkerhedspakke med adaptiv fartpilot og vognbaneassistent for 10.000 kroner ekstra, mens automatisk nødbremse med fodgængergenkendelse er standard. Der er også dømt togkupé med rumpen placeret i de rimeligt solide forsæder og udsigt til glasfladerne. Pladsen på anden række er godkendt, mens de to passagerer på tredje sæderække skal krympe sig noget sammen med benene eller være mellemstore børn for at kunne finde sig til rette i længden.

Indstigningen til den tredje sæderække fungerer fint, når sædet foran skubbes frem. Anden sæderække glider og vipper frem, så du kan bevæge dig ud og ind uden at ligne en klovn. Det gør det muligt at montere op til tre autostole ved siden af hinanden, hvilket for nogle familier er helt afgørende for valget af bil. Og heldigvis har franskmændene ikke givet køb på de klassiske MPV-værdier som et bagagerum, der er som skabt til barnevogne.

Undervognen er komfortabel, men mere fast end vi kender det fra franskmændene, hvor de store 20-tommer hjul sætter en vis begrænsning, men heller ikke giver en knusende hård affjedring. Styretøjet er i det hele taget balanceret, men ikke sportsligt skarpt.

Generelt er priserne på et fornuftigt niveau i forhold til konkurrenterne og ligger med automatgear på det samme som en 150 hk VW Touran Trendline, også med automatgear. Den er dog næsten uden udstyr, og en mere sammenlignelig Touran Highline løber op i 362.000 kroner. En billigere mulighed er den aldrende C4 Picasso, der generelt er 30.000-40.000 kroner billigere end Scenic.