Forladte biler fortæller helt nye historier i ny bog

- Det er fascinerende at se det forfald, der er foregået på biler, som har set bedre tider. En velrestaureret Jaguar kan være flot. Men når man ser en forfalden bil, begynder tankerne at kredse om dens forhistorie. Hvorfor er den forladt? Er bilen bare skrottet, eller er den gemt til at tage dele fra?

Fængende historier

Han kender kun historierne bag få af bilerne. Men de er i sig selv fængende. Tag for eksempel en DKW, som blev forladt af en købmand, der flygtede til Sverige under anden verdenskrig og aldrig kom tilbage. Eller hvad med den Dodge Polaris, som har tilhørt selveste rockgruppen Gasolin' som tourbil, og som blev fundet i Randers.

Hvad bogen har af stemningsfulde billeder, savner den til gengæld af anekdoter eller beskrivelser af bilerne. Der er dog en naturlig forklaring.

Forhistorien fortoner sig ofte, mens det også kan være svært at finde den helt præcise beskrivelse af bilerne. Jørgen Kjær startede med sit projekt for et par år siden. Det skete ved at oprette en Facebook-gruppe. Her er der i dag 4500 medlemmer, så interessen for de forladte biler er stor.

- Det er noget, folk går op i. Det er spændende at se, hvad der kan reddes, før det forsvinder helt, siger han.

Således "bytter" de mest entusiastiske vrag-jægere de steder, hvor de mest spændende og mystiske biler findes. Billederne i bogen er taget af Jørgen Kjær selv samt en række tilknyttede fotografer, som har bidraget. Nogle af disse billeder har de fået lov til at tage mod ikke at røbe lokaliteten, fordi ejerne gerne vil have dem i fred.

Herhjemme står de forladte biler ofte afsides og i mindre antal. Det er i modsætning til for eksempel i USA, hvor der er store bilkirkegårde, der ikke må forveksles med de mere moderne autoophug.