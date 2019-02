Fords pickup bliver mere civiliseret

Endnu et skridt hen mod de mere civiliserede biler. Det er mantraet for Fords Ranger-pickup, som nu får et facelift, der ikke alene omfatter nye motorer, men også byder på bedre sikkerhedsudstyr og infotainment.

Den største ændring sker under hjelmen, hvor Oval-mærkets nye 2,0-liters Ecoblue-diesel afløser både den gamle firecylindrede 2,2-liters TDCI og den store femcylindrede 3,2-liters TDCI. Det betyder, at den nye motor rulles ud med både 128 hk og 168 hk i maskiner, der har et moment på 350 Nm og 420 Nm. Men den kommer også i den næste heftige Raptor med biturbo, som lanceres til Europa.

Den byder på 213 hk og et moment på 500 Nm - det er en opgradering på 13 hk og 30 Nm i forhold til den nuværende 3,2-liters TDCi-dieselmotor.

Som udgangspunkt får alle Rangers en sekstrins manuel gearkasse som standard, men man kan i biturbo-varianten opgradere til et titrins automatgear, der kendes fra Fords amerikanske og større Ford F-150 pickup og den nye Ford Mustang. Alt dette skulle forbedre brændstoføkonomien mellem fire og ni procent i forhold til de gamle modeller, lover Ford.