Bilkoncernen har dog også noget at have konceptet i. De voldsomme Raptor-modeller af Fords pickupper har allerede skabt deres eget revir i USA, hvor Ford F-serie med F-150 i spidsen længe har været den mest solgte bil i USA.

Spændingsbil

Terrænbilen er dog bestykket med den samme ti-trins automatgearkasse som F-150 Raptor, og den har seks køreprogrammer - hvor det mest heftige en Baja-mode, der er udviklet i den berømte Baja-ørken. Sigtet fra Ford er da også klar, det skal være en sjov bil:

- Ford Ranger Raptor har alle de værktøjer, som folk på jagt efter spænding søger efter. Ligesom en motocrossmotorcykel, en snescooter eller en ATV er det her den ultimative eventyr-pickup, lyder det fra Leo Roeks, der er performancechef hos Ford.

Attituden fejler heller ikke noget i Ranger Raptor, der blandt andet er bestykket med forstærket og hævet undervogn med sportsstøddæmpere samt kraftigere bremser ud over Raptor trim ude og inde, hvor det sidste omfatter sportssæder og gearskifte-paddels i magnesium. Og det er ikke kun for sjov.

I USA er Raptor-modellerne skabt til at køre hurtigt i terræn og især i ørkensand. Det er der også lagt op til med Ranger Raptor, der altså har noget at have attituden i. Således har Goodrich All-terrain BF 285/70-17-dækkene forstærkede sider og et mønster, der giver et bedre grip i mudder, sand og sne. Navigationsanlægget har en "brødkrumme"-funktion, så man kan lægge sig eget spor ud og finde tilbage, hvis man for eksempel kommer ud i uvejsomme områder, som ikke er kortlagt af navigationsanlægget.

Ud over hjælpesystemer som hjælp til start op ad og nedstigning fra bakker følger mere civiliseret udstyr som adaptiv læsse-styring, trailer sway control og bakkamera. Den opgraderede front, som ligner den fra F-150 Raptor, har xenon-lys og LED-kørelys.

Modellen er dog ikke mere amerikansk, end at den som de andre Ford Ranger-modeller bygges i Malaysia.

Ford Ranger Raptor skal blandt andet sælges i Tyskland og England. Den danske Ford-importør har dog ikke oplyst, om en import til vore breddegrader er under overvejelse. Ranger er dog i forvejen en bil, der sælger begrænset herhjemme.