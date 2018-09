Ford Focus med indbygget smil

Den nye Ford Focus giver køreglæde. Bilen er så meget i god balance, at chaufføren smiler bredt selv med mindste motor. Rummeligheden er også fin, mens designet er knap så karismatisk.

Jeg tror, at mange læsere af diverse anmeldelser af biler er trætte af ordet køreglæde. Det er sådan et udefinerbart udtryk, der på en og samme tid skal sammenfatte, hvordan en bil opfører sig på vejen. Det vil blandt andet sige kombinationen af hjul, der fjedrer, en gearkasse, hvor gearingen passer, og et styretøj, der kommunikerer præcist og fortæller dig, hvad forhjulene foretager sig. Når alle ingredienserne går op i en højere enhed, så smiler de fleste, når bjergvejen snor sig, asfalten er knastør, og der er godt overblik. Det er sådan, jeg har det lige nu. Jeg smiler om kap med en nærmest uendelig række af snævre sving, mens Ford Focus beviser, at køreglæde ikke handler så meget om motorkraft. Bilen, vi kører, er nemlig blot med 125 hk og et volumen på 1,0 liter. Men det er sådan set rigeligt, for gearingen er perfekt, og motoren drejer helt op uden at brokke sig.

UDSTYRSNIVEAUERNE Focus Trend Edition har som standard 16-tommer alufælge, aircondition, læderrat, elektrisk parkeringsbremse, elruder for og bag, opvarmede forsæder, Bluetooth, infotainmentsystem med 6,5-tommer touchscreen og ikke mindst de aktive sikkerhedssystemer Pre-Collision Assist med fodgænger- og cyklistgenkendelse.Focus Titanium bringer infotainmentsystem med 8-tommer touchscreen, 4,2-tommer TFT-farveskærm i instrumentering, LED-baglygter, nøglefrit system med Ford Powerstart-knap, el-foldbare sidespejle, regnsensor, fartpilot med fartbegrænser, tozoners automatisk klimaanlæg, højdejusterbart passagersæde, automatisk nedblændeligt bakspejl, bagsædearmlæn med opbevaring og Quickclear (opvarmet forrude).



Focus ST-Line har 17-tommer alufælge, kofangere og sideskørter i ST-Line-design, unikt frontgitter øverst og nederst, dobbelt udstødningsrørhale i poleret finish, Ford Power-startknap, LED-tågeforlygter med drejefunktion, undervogn med sportsophæng, sportssæder foran med røde syninger, fartpilot med intelligent fartbegrænser, sportspedaler i rustfrit stål, mørkt loftsindtræk, sportsrat med flad bund og 4,2-tommer TFT-monoskærm i instrumenteringen.

Designet er ændret markant i forhold til dagens model, og det er næppe tilfældigt, at der er en vis lighed med Mercedes A-Klasse. Foto: Ford

Tradition for fine undervogne Den nye Ford Focus er fjerde generation, og ingeniørerne er stort set startet fra bunden med et stykke hvidt papir. Herefter har opgaven lydt: Skab den bedste og mest velkørende Focus nogensinde og husk, at køreglæden skal være den røde tråd i opsætningen af alle varianter inklusive stationcarversionen og en lidt højere variant, der hedder Focus Active. Prislisten starter ved 198.345 kroner, og priserne stiger ikke voldsomt i forhold til at få en stærkere motor eller mere udstyr. Der er også flere privatleasingmodeller at vælge imellem. I første omgang gælder det en femdørs variant. Stationcarudgaven, den crossover-inspirerede Active og den luksuriøse Vignale kommer lidt senere på året. Et blik på listen over udstyr og sikkerhedssystemer viser, at lige nu er Forden den mest avancerede i klassen med både adaptiv fartpilot, vognbanecentrering og aktivt bremsesystem, hvis nogen træder ud bag dig, mens du er ved at bakke ud fra en parkeringsplads.

FORD FOCUS FEMDØRS Priser fra 198.345 kroner.



Priseksempel, Focus Titanium: 236.635 kroner.



B/H: 183/145 cm.



Motorer/benzin: 85, 100, 125, 150, 182 hk.



Motorer/diesel: 120 hk.



Eksempler på ekstraudstyr:



Panoramasoltag: 16.865 kroner.



Head up display: 7835 kroner.



Trådløs mobillader: 1365 kroner.



Audiopakke inklusive B&O Play: 11.640 kroner.



Metallak: fra 5355 kroner (blå og rød lak uden merpris).

Interiøret er selvfølgelig også helt nyt og designet med inspiration fra den nye Fiesta med en stor fritsvævende skærm i midten, der fås i en størrelse helt op på otte tommer og med Apple CarPlay. Foto: Ford

Kedeligt design? Intet ville være lettere end at skamrose hele bilen efter de første 200-300 kilometer, men det vil vi overlade til Fords velsmurte PR-maskine og diverse bloggere, der elsker alle produkter, blot der følger en goodiebag med. I mine øjne er designet lidt kønsløst, selv om Ford gerne vil have os til at opfatte det nye formsprog som en evolution. Mennesket i centrum, hedder designfilosofien. Det indre af bilen er også et område, hvor jeg er lidt skuffet. Når nu Ford har al teknikken og mulighederne, er det ærgerligt, at man ikke har mulighed for digital instrumentering. Focus nøjes med analoge instrumenter, og det virker gammeldags i en tid, hvor selv langt billigere produkter har skærme i større eller mindre omfang. Et par spørgsmål til den ansvarlige for instrumenteringen hos Ford afslører, at en digital løsning er valgt fra på grund af omkostningerne, og antyder, at første facelift af bilen nok vil byde på den digitale løsning.

Undervognen er helt nyudviklet, og det giver en længere akselafstand til gavn for pladsen inde i bilen. Samtidig giver den nye teknik en markant vægtbesparelse på op mod 90 kg. Foto: Ford

Kæmpeplads Set med familiens øjne er den nye Focus en komplet bil. Pladsen indvendig er vokset betydeligt til trods for, at de udvendige mål stort set er de samme som forgængerens. Bedst opleves rummeligheden ved bagsædet, der nyder godt af en fem centimeter længere afstand mellem akslerne. Foruden mere plads er udsynet fra bagsædet bedre i den nye udgave, takket være ændret taglinje. Med plads til familien følger også et meget komplet sikkerhedsudstyr. Nødbremse både nat og dag for både biler, cyklister og fodgængere er standard i alle biler. Vil man også advares om biler i den blinde vinkel, og hvis nogen træder ud bag bilen, når man bakker, så koster det 9000 kroner. Adaptiv fartpilot, der selv indstiller farten efter skiltningen, samt vognbanecentrering uden hænderne på rattet i op til 15 sekunder koster yderligere 7500 kroner. Motorprogrammet er fra starten bredt, og bedste indtryk fik vi af den trecylindrede med 125 hk og manuelt gear. Den ligner et hit til bilen og går på papiret 20,8 km/l. Senere kommer der også en 85-hestes version af motoren, der som den første trecylindrede benytter cylinderfrakobling, når man kører med konstant fart. Tilkoblingen af cylinderen sker på ned til 14 millisekunder. Focus kommer i tre udgaver - femdørs, stationcar og Focus Active, der er en let forhøjet stationcar med traditionelle plastskærme omkring hjulkasserne og andre små designting, der får den til at se lidt SUV-agtig ud. I første omgang kommer Focus i tre versioner: Trend Edition, Titanium og ST-Line, hvor kun Trend kan leveres med en 100-hestes version af den trecylindrede benziner på 1,0 liter. Focus kan også leveres med 150 hk fra en ny 1,5-liters trecylindret benzinmotor. Er diesel et must, er der ny 1,5-liters med 120 hk og en 2,0 med 150 hk. For alle motorer gælder, at der kan tilvælges nyt ottetrins automatgear til en merpris på omkring 12.000 kroner.

Foto: Ford