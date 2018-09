Første skitse af den nye høje VW T-Cross

Efter meget hemmelighedskræmmeri viser VW nu den første skitse af den nye høje T-Cross, som bygger på en Polo og dermed bliver søstermodel til Seat Arona. Den viser dog kun modellen bagfra og peger hen mod en bil, der får afrundede former.

Modellen på 4,11 meter markedsføres allerede nu under det noget kryptiske slogen "I'am more than one thing", som ifølge VW hentyder til, at den vil byde på mere uden at koste mere.

Det står dog fast, at modellen udelukkende kommer med træk på forhjulene, men udenlandske medier antyder, at der er en GTI-model i støbeskeen.

T-Cross præsenteres helt officielt på efterårets motorshow i Paris og lander herhjemme et stykke inde i 2019.