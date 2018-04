Facelift på chefgangen: BMW 6'er bliver lidt mere sexet

Den nye BMW 6-serie GT er blevet lidt mere harmonisk at kigge på, selv om den stadig ikke er nogen skønhed. Til gengæld er komfort, plads og teknik på højeste niveau.

Når enden er go', er alting godt. Men da BMW lancerede den første 5-serie GT i 2009, skulle jeg vare mine ord for ikke at få enden på komedie. Og sandt er det, at der ikke var meget muskuløs præmietyr over dens udstående rumpet. Men der var en vis form for dybere mening med kogalskaben, for bilen har solgt så godt, at fabrikken har lavet en afløser, godt nok med navnet 6-serie Gran Turismo, stadigvæk en femdørs hatchback, men med blødt faldende taglinje og stor bagklap. Navneændringen fra 5 til 6 er dog vist mest for at få bilen til at skille sig mere ud fra serien af øvrige 5'ere. Vi tester udgaven 630d, der fører sig frem med den kraftfulde sekscylindrede dieselmotor, der kaster 265 hk af sig. Prisen er 1.108.095 kr. plus levering. Det er 350.000 kr. højere end en 5-serie, men på flere punkter skiller 6-serien sig ud. Den beskatningsmæssige værdi ved erhvervsleasing er 877.000 kr. I profil ser vi tydeligt, at bilen er blevet lidt lavere, og det pynter i det hele taget på GT'en, der syner mere helstøbt. Finder du GT'en lettere langstrakt, er det ikke helt forkert. Den fylder næsten fem meter i længden og er dermed længere end den ordinære 5-serie.

BMW 630D GRAN TURISMO 4 stjernerPris: 1.108.095 kroner.Beskatningsmæssig værdi: 877.000 kroner.



Forbrug: 18,9 km/l



CO2 per km: 139 g



Motor: 3,0 dieselmotor med seks cylindre



Hk: 265/4000 o/min.



Nm: 620/2000 o/min.



Topfart: 250 km/t.



0-100 km/t.: 6,1 sek.

Fine forsæder Næste skridt bagud tager os ind i kabinen, som virker gennemtænkt. Man sidder højt og noget højere end i en almindelig 5-serie, til gengæld giver det et udmærket rundblik over trafikken og en let ind- og udstigning. Forsæderne er et kapitel for sig. De er høje og ranke med et behageligt, fast greb om kroppen og kan - sammen med rattet - justeres i alle retninger, så der er adskillige gode kørestillinger at veksle mellem på langtur. Standardudstyret omfatter bl.a. automatgear, fartpilot med bremsefunktion og en justerbar undervogn, mens testbilen havde yderligere lækkerier som læder, specielle komfortsæder og et avanceret navigationssystem, så vognens pris røg op på 1,46 mio. kr. På bagsædet stiger begejstringen til nye højder. Her har et par granvoksne passagerer al den plads, de kan ønske sig til både fødder og frisure og mere til. Og med et kunstgreb kan de også variere ryglænets vinkel temmelig meget, så det er muligt at få sig en skraber inden næste møde.

Lille bagagerum Eneste kritiske røst heromme lyder fra de helt små, som har svært ved at kigge ud over siderudens høje underkant. Udsigten til de bekymrede cyklister skråt bagude er stærkt hæmmet af den brede stolpe mellem sideruderne og bagklappen. Inde i næsen gemmer der sig en fin, fin dieselmaskine med så meget gang i stemplerne, at hovedet bliver kastet koket bagover, når man masserer højre pedal, og den levende 530d er nok det mest logiske valg til den store BMW. De fleste BMW-kørere vil utvivlsomt også være interesseret i køreegenskaberne. Her byder den nye model på en undervogn med de forreste hjulophæng fra den store 7-serie, mens de bageste er fra 5-serie Touring. Luftaffjedring på bagakslen er standard. Komforten er blandt vognens styrker, og det er svært at forestille sig, at kunder, der hyppigt kører Hamburg-München eller bare København-Aarhus, bliver skuffede. Køre kan den, den næsten to ton tunge BMW. Fysikkens love er til for at blive brudt, og BMW er tæt på at gøre det med GT, for den tunge tysker er ikke til at rive af vejen. Du mangler heller ikke kræfter, og dieseludgaven rammer 100 km/t. på 6,1 sek. og topper ved 250 km/t. Der er tilmed den fine automatgearkasse med otte trin, og som sædvanlig hos BMW passer den til bilen som pomfritter til wienerschnitzel og sikrer, at kørslen praktisk taget sker uden ryk.