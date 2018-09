Det bliver nu muligt helt originalt at ombygge en Jaguar E-Type fra 1960'erne til elektrisk drift - hvis du kan nænne det.

Nogle vil nærmest kalde det helligbrøde - andre at følge med tiden - tanken om at udskifte den sekscylindrede motor i en klassisk Jaguar E-Type fra 1960'erne med en elmotor, så det billedskønne design kan glide lydløst af sted. Det var ikke desto mindre, hvad Jaguar Landrover gjorde, da den engelske prins Harry i fjor blev gift med sin Meghan Markle og kom kørende til brylluppet i en ombygget en af slagsen. Siden har interessen været enorm, og nu sætter bilfabrikken en mindre produktion af håndombyggede biler i gang. Forudsætningen er dog, at du medbringer din egen donorbil. Det kan være ens helt egen eller et købt restaureret eksemplar, som for eksempel producentens Jaguar Classic-afdeling selv står for.

Foto: David Shepherd Den originale Jaguar E-Type er kåret som en af verdens smukkeste og mest stilrene biler. En ombygning til eldrift vil ikke kunne ses på karosseriet. Foto: Jaguar Landrover

Passer på mål Udgangspunktet for de "nye" såkaldte E-Type Zero er Series 1.5 Roadster fra 1968 med sekscylindret motor, og de engelske teknikere har strakt sig vidt for at sikre, at bilerne forbliver så autentiske som muligt. Hjertet er en elektrisk motor, som er på 220 kW, svarende til 300 hk, mens batteriet yder 40 kWh. Det rækker til en acceleration 0-100 kilometer i timen et stykke under syv sekunder, og som meget godt matcher originalen fra 1960'erne. Rækkevidden er i omegnen af 300 kilometer. Udefra ligner den elektriske E-Type originalen. Således har Litium Ion-batteripakken, som driver bilen, samme dimensioner som den oprindelige sekscylindrede XK-motor, og den har endda samme vægt. Eksperterne, der har udviklet bilen, har også sikret sig, at det hele ligger præcis, hvor den oprindelige motor lå. Opsætningen er skruet sammen med batteripakken forrest, mens elmotoren er placeret lige bagved, der hvor gearkassen oprindeligt lå. Tanken med at placere tingene samme sted betyder, at bilens oprindelige struktur - inklusive bremser og affjedring - ikke er udskiftet. Den opfører sig derfor helt som en original E-type, lover Jaguar.

Indenbords har kabinen fået tilføjet digitale instrumenter, som går i spænd med interiørets læder, træ og metal, der er holdt i stilen fra 1968. Foto: Jaguar Landrover