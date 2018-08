Aston Martin skriver dog ikke noget om det famøse passager-katapultsæde, som er en vigtig del af filmens plot. Det står dog klart, at det bliver den Oscar-vindende specialeffekt-mester, Chris Corbould, der har haft en stor finger med i effekterne i Bond-filmene, som skal være med i processen med at producere bilerne, der kun fås med farven Silver Birch ligesom originalen.

Enhver samlers drøm

Andy Palmer, som er chef for Aston Martin, uddyber tankerne bag den lille specialproduktion.

- Forbindelsen mellem Aston Martin og James Bond er noget, som vi er meget stolte af, og det er bemærkelsesværdigt, at DB5 forbliver med at være den definitive James Bond-bil efter så mange år, siger han og fortsætter:

- At eje en Aston Martin har længe været et håb for mange James Bond-fans. Men at eje en DB5, komplet med gadgets og bygget efter de højeste Aston Martin-standarder, må helt sikkert være den ultimative samlers drøm.

Der er i de senere år kommet flere projekter med, at især engelske bilproducenter genfremstiller ældre, ikoniske modeller. Det er senest adviseret fra Jaguar, som producerer de sidste 25 eksemplarer af en planlagt serie på 100 biler af den eksotiske D-Type fra 1950'erne.

Jaguar Landrover er også gået i gang med en produktion, som genopliver den klassiske Land Rover Defender, men kun med V8-motor. Prisen for hver Aston Martin DB5 vil være 2,75 millioner engelske pund eller 22,9 millioner kroner - uden danske afgifter. Selv til den pris vil bilen ikke være godkendt til at køre med på offentlig vej, så den bliver på mange måder en museumsbil. De første DB5'er leveres i 2020.