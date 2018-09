Energisk Suzuki: Den folkelige GTI gi'r sjov i gaden

Suzuki Swift Sport er en både underholdende og alsidig energisk minibil i prisklassen omkring 200.000 kr.

Kan det lade sig gøre at få en bil, der både er sjov at køre i, har udstråling, som rækker ud over det sædvanlige og ikke koster spidsen af en jetjager? Svaret er tre gange ja. I hvert fald, hvis du kigger på den nye Suzuki Swift Sport, der netop er landet herhjemme til en pris af 225.000 kr. For de penge får du en sportslig stylet version af miniklasse-modellen, der kom på banen i 2017, og som mærkets ingeniører og designere bl.a. har opgraderet med sportsstyling ude og inde, en opstrammet undervogn og ikke mindst en 1,4 liters motor på 140 hk. Den fortsætter en tradition, som startede med den første generation af Swift Sport fra sidste årti og nu er den tredje af slagsen.

Suzuki Swift Sport 4 STJERNERPris: 224.995 kr.Grøn ejerafgift: 890 kr.



CO2 per km: 125 g



Brændstofforbrug: 17,9 km/l (NEDC 2)



Motor: Firecylindret turbomotor på 1,4 liter.



Effekt:140 hk



Ydelse: 230 Nm/2.500-3.500 omdr.



Acceleration 0-100 km/t: 8,1 sek.



Topfart: 210 km/t.



L/B/H: 3,89/1,74/1,50 meter

Foto: Jens Overgaard

Ukompliceret køreglæde Der er helt givet fans af modellen, som savner den mest kompromisløse og hardcore opsætning, der tidligere har præget modellerne. Men vi synes, at det klæder Swift Sport, at modellen i den nyeste generation er blevet mere afbalanceret og voksen, uden at den splint af sjov fandenivoldskhed og køreglæde, du forventer i en mini-GTI, er taget helt ud af den. De gamle Swift Sport-fans vil måske savne sugemotoren, som skal have tæsk og hyppige gearskift for at komme op i omdrejninger og levere. Her er turbomotoren, der topper ved et moment fra 2.500-3.500 omdrejninger, mere smooth og nemmere at dosere. I samme ombæring byder Swift Sport på en ukompliceret og uforfalsket tilgang til tingene.

Udefra kan modellen kendes på den store udstødning og spoilere. Foto: Jens Overgaard

Ganske rap Helt i tidens ånd er der skrællet nogle kg af, ligesom momentet er boostet med hele 70 Nm. Det giver en acceleration 0-100 km/t. på 8,1 sekunder, mens tallene hed 8,7 sekunder i den gamle model. Farten på toppen er 210 km/t. mod tidligere 195 km/t. Og mere behøver du faktisk ikke. Suzukis teknikere har med sikker hånd opgraderet standardmodellen til Sport-udgaven, der med en lidt mere markant front bestykket med plast i karbonlignende kofanger-look har fået føjet fem cm til længden, mens bagenden byder på en stor bagspoiler og diffuser med to afgangsrør. Men lad os hoppe om bord i den lille sportsvogn, hvor du dumper ned i sportssæderne, der lægger linjen med diskrete røde kantsyninger. Her har du udsigt til et instrumentbord, der på mange områder ligner den klassiske Swift, men byder på et tykt sportsrat og en kæk rød stribe i blank pianolak, der bryder det ellers dystre instrumentbord med hård plast. Små detaljer som alu-pedaler, læder med røde syninger og instrumentering med displays for olietryk og turboboost løfter dog indtrykket af at være i en bil, som er mere end et hverdagskøretøj. Så kører vi. Den 1,4 liters motor brummer veloplagt og måske en smule underspillet. På vejen mærker du den opstrammede undervogn, hvor ingeniørernes montering af Monroedæmpere og kraftigere krængningsstabilisatorer giver et mere fast vejgreb og mindre krængning i sving og går i spænd med det forstærkede karosseri. Selv om vi sidder i en kabine, hvor hårde plastflader ligger langt fra premium-oplevelsen, er der en solid mekanisk fornemmelse i styretøj og gearskifte, som er dejlig no-nonsense. Paradedisciplinen fra 0-100 km/t. lige omkring otte sek. er ikke den hurtigste i byen, men det opleves kvikt i den lille bil, der kan være sjov, når du presser den ned i gear og op i det omdrejningsområde, hvor momentet topper. Styretøjet er opgraderet, og det mærker vi i sving, hvor bilen følger kurverne skarpt. Modellen har dog stadig en let kunstig fornemmelse.

Foto: Jens Overgaard

Moderat brøl Til gengæld har lydteknikerne ikke ladet sig lokke til at indbygge et voldsomt forstærket speederbrøl, som vi ellers har set hos nogle mærker og modeller. På motorvej mærker du dog, at niveauet af baggrundsstøj er højere og mere nærværende, og komfort-niveau er lavere end i for eksempel Fiesta. Swift har altid været en model, der er stukket ud fra flokken af mere hverdagsagtige Suzuki-modeller. Det gælder også den nyeste generation, der i Sport-udgaven har fået en ekstra tand. Den har dog aldrig været klassens største, bagsæde-pladsen i den femdørs model slæber lige an, mens bagagerummet med sine 265 liter, er klejnt og det mindste i klassen. Udstyret er righoldigt og byder bl.a. på sikkerhedspakke med nødbremse, der virker op til høj fart, adaptiv fartpilot og storskærm på syv tommer med Apple Carplay, DAB radio, bakkamera og navigationsanlæg og full LED forlygter. Sikkerhedsudstyret omfatter også force-back, hvor du får hjælp til at holde bilen inden for vejstriberne, men vi syntes, at den næsten var for insisterende. Suzuki Swift Sport er omgivet af konkurrenter. Du kan få Ford Fiesta ST-line med 140 hk også få Seat Ibiza FR og Opel Corsa GSI - begge med 150 hk. I det selskab finder vi den ganske godt udstyrede Swift Sport som en bil, der både er sjov og praktisk, men også en tand rustik.

Sportsrattet er gribevenligt, og de dybe sæder støtter godt. Ellers er det kun en rød interiørdel, som fortæller, at vi befinder os i en Swift Sport. Foto: Jens Overgaard