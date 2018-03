Endnu en klassisk Jaguar genopstår

Englænderne forstår at holde fast i forhistorien, også når vi taler om biler. Derfor vil Jaguar nu producere 25 eksemplarer af den legendariske og hundedyre D-Type, der havde sin storhedstid i 1950'erne, hvor modellen vandt 24 timers Le Mans-løbet tre gange i perioden 1955 til 1957. Det store projekt kommer, efter at Jaguar de seneste par år har bygget serier med eksemplarer af klassikere som Jaguar XKS og E-Type.

Men de genfødte D-Types bliver ikke billige. De nye "gamle" håndbyggede eksemplarer forventes at koste op mod 1,4 mio. pund, eller 12 mio. danske kr., per stk. Der vil dog være et fund, mod de priser, som de originale biler fra 1950'erne er vurderet til. Den tidligere Formel 1-boss Bernie Ecclestone har således haft et eksemplar til salg for 73 mio. kr., mens et andet gik for 134 mio. kr. for et par år siden.

D-typen er noget særligt, fordi det strømlinede karrosseri i sin tid med sin flyagtige inspiration var meget futuristisk. De nye modeller vil være udstyret med samme sekscylindrede motor som ved debuten, der er på 250 hk og kan klare en topfart på 269 km/t. De vil have rattet i højre side og være udstyret med en manuel gearkasse. De glade købere kan dog vælge mellem en "shortnose" og "longnose" version.

Det var oprindelig meningen at bygge 100 eksemplarer af D-Type. Men kun 75 blev færdiggjort, så med produktionen af de sidste 25 biler slutter fabrikken på den måde en elegant ring, som lægger et ekstra lag til historiefortællingen.

Hos Jaguar lægger man dog også vægt på hele forhistorien:

- Jaguar D-Type er en af de mest ikoniske og smukke racerbiler nogensinde og med en enestående rekord i verdens mest barske motorløb. Den er lige så spektakulær i dag. Muligheden for at fortsætte D-Typens succeshistorie ved at afslutte den planlagte produktion i Coventry er et "once i a lifetime"-projekt, som vores eksperter hos Jaguar Land Rover Classics er stolte af at gennemføre, siger Tim Hanning, der er direktør for Jaguar Land Rover Classics.

Det stopper ikke her. Jaguar Landrover, som har et stort bagkatalog at trække på, er netop også gået i gang med en produktion, som for en stund genopliver den klassiske Land Rover Defender, men kun med V8-motor.