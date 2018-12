En bil, som de fleste danskere kunne være tjent med

Årets Bil i Danmark 1980 blev Opel Kadett, der skulle vise sig at blive et ægte danskerhit.

På den internationale biludstilling i Frankfurt i 1979 gjorde Kadett D sin entré: For første gang trak en tværliggende motor på bilens forhjul. Og den virkede kvik med en helt ny 1,3-benzinmotor, køreegenskaberne var glimrende, og pladsen i kabinen kunne rumme en lille familie.

Dengang var den lige så populær som Shu-bi-dua og millionbøf. År efter år lå Opel Kadett højt på salgslisterne, og ofte var det de praktiske stationcars, der fik godtfolk til at vende vrangen ud på tegnebøgerne.

Årets Bil i Danmark 1980Pris: 75.000 kroner. Motor: 1,3 med 75 hk. Drejningsmoment: 99 Nm/4200 o/min. Topfart: 158 km/t. 0-100 km/t.: 13,5 sekunder.SERIE OM ÅRETS BIL I DANMARKTil næste år er det 50 år siden, at den første Årets Bil blev kåret i Danmark. I en serie går vi tæt på nogle af vinderbilerne gennem årene. Årets Bil i Danmark gennem tiderne: 1969: Ford Capri, 1970: Fiat 128, 1971: Citroën GS, 1972: Fiat 127, 1973: Audi 80, 1974: Fiat 126, 1975: VW Golf, 1976: Simca 1307/1308, 1977: Ford Fiesta 1978: Alfa Romeo Guilietta, 1979: Fiat Ritmo 1980: Opel Kadett 1.3

Interiøret var ret spartansk, og et sidespejl i passagersiden kostede ekstra. Foto: Opel

Prisen startede ved 58.150 kroner for den todørs med en ældre benzinmotor og 53 hk, og den dyreste udgave med fem døre og 75 hk stod til 75.000 kroner.

Det rakte til 147 kilometer i timen på toppen, og Kadetten med 60 hk skulle bruge 15,5 sekunder om at nå 100 kilometer i timen. En Kadett D 1,3 S med 75 hk klarede 0-100 på 13,5 sekunder, og tophastigheden var 158 kilometer i timen.

Den kunne fås med tre eller fem døre og som sedan med samme karrosseri, men uden den store bagklap. Det var således ikke så mærkeligt, at den forhjulstrukne Kadett blev Årets Bil i Danmark 1980.

Ros for køreegenskaber

En af bilanmelderne, der var med til præsentation af bilen i august 1979, roste blandt andet køreegenskaberne, et letgående gearskifte og ditto styretøj. Samtidig blev det bemærket, at støjniveauet var ret lavt.

Bilrevyen var også begejstret for den nye 1,3-motor:

"Den trækker som en dampmaskine både i top- og bundgear," stod der.

Der kom også en 1,6-udgave af den fine nye motorkonstruktion, og den havde 90 hk, men var sjælden herhjemme.

Det gjaldt også den nye Kadett GTE med 1,8-motor og hele 115 hk. Det var selvfølgelig en konkurrent til Golf GTI og Ford Escort XR3i, og det fartbæst nåede hele 185 kilometer i timen, mens paradedisciplinen til 100 kilometer i timen var 10 sekunder.

Til gengæld var der ikke meget overskud i Opel Kadett diesel, der måtte nøjes med 55 hk.

Kadett D blev frem til 1984 solgt i flere end to millioner eksemplarer. Den blev produceret i årene fra 1979 til 1984. Herefter var det tid til Kadett E, der blev et lige så stort salgshit herhjemme.

Derefter mente Opel, at tiden var løbet fra Kadett, og i stedet for blev det et goddag til Astra, men det er en helt anden historie.