Den strømlinede elektriske Audi PB18 e-tron byder på mere end 700 hk, en rækkevidde på over 500 kilometer og valgfrihed mellem et eller to sæder om bord.

De elektriske biler kommer frem i alle klasser. Det gælder også på sportsvognsfronten, hvor Audi nu med konceptet PB18 e-tron viser mærkets bud på en lydløs supersportsvogn i en ikke så fjern fremtid. Den lave aerodynamiske sag er kreeret af Audis amerikanske designstudio i Malibu, Californien, og er netop vist på det store eksklusive motorshow ved Pebble Beach i samme stat, der nærmest har udviklet sig til en af verdens mest eksklusive biludstillinger. Modellen, der er milevidt fra den elektriske Audi R8 e-tron, som var på banen for et par år siden og havde en beskeden rækkevidde, har langt mere pondus. Den har ikke alene en rækkevidde på 500 kilometer efter den nye WLPT-norm, men kan klare en spænding på hele 800 volt, så den kan lades helt op på et kvarter. Ud over at blive ladet op trådløst med induktion. Undervejs kan der dog også meget effektivt hentes strøm ved opladning fra bremseenergi. Sportsvognen byder på masser af kræfter. PB18 e-tron er således bestykket med de nyeste solid state-batterier, som med tre elmotorer giver en samlet effekt på 500 kW eller 670 hk, der med boost kan nå op på 570 kW eller 764 hk. Det rækker til et samlet moment på 830 Nm, hvilket rækker til en acceleration 0-100 kilometer i timen på 2,0 sekunder.

Audi PB18 e-tron yder op til 764 hk og har en rækkevidde på over 500 kilometer. Foto: Audi

Flyt sæderne Modellen har slægtskab med konceptbilen Audi Aicon fra 2017, men den er markant anderledes og mere en langtursbil. PB 18 e-tron er således skabt som en bil, der kan præstere både på bane og almindelig vej. Som noget helt befriende er den bygget som en "level Zero"-bil, der ikke har selvkørende funktioner. Det er føreren, som styrer rattet og træder på speeder og bremse, så der er ingen komplekse systemer til selvkørende funktioner. Til gengæld kan førersædet forskydes i bredden. Det betyder, at det er i midten ved banekørsel og kan skubbes ud til siden ved kørsel på almindelig vej, hvor der kan påmonteres yderligere et sæde. Gael Buzyn, som leder Audis Design Loft i Malibu, hvor Audi PB18 e-tron blev udviklet, forklarer tankerne bag konceptet: - Vi ønsker at tilbyde føreren en oplevelse, der ellers kun er tilgængelig i en racerbil som Audi R18. Derfor udviklede vi interiøret omkring den ideelle førerplads i midten. Ikke desto mindre var vores mål også at give PB18 e-tron en høj grad af daglig anvendelighed - ikke kun for føreren, men også for en potentiel passager, siger han.

Kabinen er udstyret med flader af OLED-skærmglas. Føreren kan vælge et centralt sæde eller to sæder i siderne efter behov. Foto: Audi